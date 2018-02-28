Mehmetçik Kûtulamâre 6. bölüm 2. fragmanı

Mehmetçik Kûtulamâre 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mehmetçik Kûtulamâre'nin yeni bölümünde neler olacak? Mehmetçik Kûtulamâre 1 Mart 2018 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Mehmetçik Kûtulamâre dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.

İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kut’ül Amare Zaferi’ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır. Bunun yanında Mehmet’in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır.

Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu Osmancık Taburu’yla birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecektir. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecektir. Mehmet kahramanlıkları İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kut’ül Amare destanının mimarı olacaktır.

Osmanlı Devleti’nin, İngilizleri Kut’ül Amare’de kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu’nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihi kaynaklara dayanılarak anlatılacaktır.