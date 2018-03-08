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Mehmetçik Kut'ül Amare 8. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Mehmetçik Kut'ül Amare 8. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Mehmetçik Kut'ül Amare 8. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 15 Mart 2018 perşembe günü ekrana gelecek Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin 8. yeni bölümünde neler olacak? Mehmetçik Kut'ül Amare 8. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 08-03-2018 15:42 - Güncelleme: 08-03-2018 15:42

TRT 1'de perşembe akşamları yayınlanan ve 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle yapılan bir muharebeyi anlatan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi, son bölümüyle yine reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başardı. Herkes şimdiden 15 Mart'ta ekrana gelecek Mehmetçik Kutül Amare dizisinin 8. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Rota ‘da İngiliz ordusuyla karşı karşıya gelen Osmancık taburu, şiddetli çatışmadan başarıyla çıktıysa da çok sayıda asker şehit verdi. Süleyman Askeri cephede bacağından yaralanırken, Yüzbaşı Cemil ise korkusuzca düşmana saldırdığı sırada şehit düştü. Düşman askerlerinin sayıca çok fazla olmasına rağmen Rota’yı İngiliz ordusuna bırakmayan Osmancık Taburu muharebeden galip çıktı. Mehmet, Mevlüt ve Niyazi’de bu çatışmanın sonunda esir düşerek kampa götürüldü. Mehmet götürüldüğü esir kampında, Süleyman Askeri’nin arkadaşı Üsküplü ile buluşarak Askeri’nin gizli notunu iletti.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 8. BÖLÜM FRAGMANI: Mehmetçik Kut'ül Amare 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mehmetçik Kut'ül Amare 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz. 

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