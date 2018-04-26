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Mehmetçik Kut'ül Amare 14. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Mehmetçik Kut'ül Amare 14. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Mehmetçik Kut'ül Amare 14. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 03 Mayıs 2018 Perşembe günü ekrana gelecek Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin 14. yeni bölümünde neler olacak? Mehmetçik Kut'ül Amare 14. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 13:02 - Güncelleme: 26-04-2018 13:02

TRT 1'de perşembe akşamları yayınlanan ve 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle yapılan bir muharebeyi anlatan Mehmetçik Kut'ül Amaredizisi, son bölümüyle yine reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başardı. Herkes şimdiden 3 Mayıs'ta ekrana gelecek Mehmetçik Kutül Amare dizisinin 14. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Cox, Şerif Neccar’ın sadakatini kaybetmemek için Victoria ile evlenmesini sağlayacağı sözünü vermiştir. Ancak Victoria’nın bu evliliğe sıcak bakmayacağına emindir. Ve bir oyun oynar. Victoria’yı ihbar ederek Üsküplü’nün ellerine teslim edince Şerif Neccar çıldırır. Türklere olan düşmanlığı ve Cox’a olan sadakati katlanmıştır. Ancak Üsküplü Ali, bu ihbarın altında bir oyun olduğunu anlamıştır. 

Kendisine verilen emri sorgulayan ve Şuaybe mevkii yerine Ahvaz yakınlarına kadar giderek, İngiliz devriyesini yok eden Üsküplü, Yüzbaşı Şefik’e açıklama yapmak zorundadır.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 14. BÖLÜM FRAGMANI: Mehmetçik Kut'ül Amare 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mehmetçik Kut'ül Amare 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

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