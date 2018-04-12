Mehmetçik Kut'ül Amare 12. yeni bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

TRT 1'de perşembe akşamları yayınlanan ve 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle yapılan bir muharebeyi anlatan Mehmetçik Kut'ül Amaredizisi, son bölümüyle yine reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başardı. Herkes şimdiden 19 Nisan'da ekrana gelecek Mehmetçik Kutül Amare dizisinin 12. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Üsküplü Ali’nin saldırı planını öğrenen Cox, General Barrett’e durumu anlatmasına rağmen esirlerin Hindistan’a naklini durdurmayı başaramamıştır. Bunun yerine kurtarmaya gelen Türk askerlerine bir tuzak kurmuş, ancak bu tuzak hiç beklemediği bir şekilde aleyhine dönmüştür. Üsküplü liderliğindeki Osmancık taburu askerleri esirleri kurtarmayı başarır. Merak edilense Üsküplü’nün bu tuzaktan nasıl kurtulduğudur…

Kurtarılan esirlerin Kut şehrine ulaşmaları gerekmektedir. Ancak baskın yerine ulaşan ve tuzağının bozulduğunu gören Cox, esirler şehre ulaşmadan onları durdurmak isteyecektir. Peki, bunu başarabilecek midir?

Hürriyetlerine kavuşan askerler, uzun süren esaretten sonra rahat bir nefes alır. Artık tek hayalleri düşmanı topraklarından atmaktır. Ama öncelikle uzun süredir yollarını gözleyen sevdiklerine kavuşacaklardır. Ancak Hüsrev Mehmet’e, Said’in kayıp olduğu haberini bir türlü verememiştir. Peki, Mehmet bu haberi aldığında ne yapacaktır?

Cox’un esiri olarak şehirde saklanan Said daha fazla beklemeyecektir. Ya kurtulmalı ya da ölmelidir. Onun yerini bilen tek kişi ise Musap’tır. Peki, Said’i bekleyen kötü sürpriz nedir?

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 12. BÖLÜM FRAGMANI: Mehmetçik Kut'ül Amare 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mehmetçik Kut'ül Amare 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.