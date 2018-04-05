Mehmetçik Kut'ül Amare 11. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

TRT 1'de perşembe akşamları yayınlanan ve 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle yapılan bir muharebeyi anlatan Mehmetçik Kut'ül Amaredizisi, son bölümüyle yine reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başardı. Herkes şimdiden 12 Nisan'da ekrana gelecek Mehmetçik Kutül Amare dizisinin 11. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Bir jilet ve doğru zamanda tertip edilmiş bir isyan ile kamptan kaçmayı başaran Üsküplü, kendini zorlu bir yolculuğun içinde bulur. Yüzbaşı Robert’ın aracına saklanan Üsküplü, aracı durdurarak nöbetçi askerleri öldürüp yüzbaşıyı yaralamayı başarır. Artık Kut’a ulaşmalı ve nakil gerçekleşmeden önce gerekeni yapmalıdır.

İngiliz komutan Alfred, isyanın planlı olduğunu anlamıştır. Ancak bilmediği durum, dışarıdan birinin kampa girdiği değil, kamptan birinin kaçtığıdır. Üsküplü’nün kaçışı sonrası başlayan aralamalar sonuç vermez. Üsküplü çoktan Kut şehrine ulaşmıştır.

Victoria’nın kaçışı sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Yüzbaşı Şefik, şehrin her yanına arama emri verir. Kaçak casus Victoria mutlaka bulunmalıdır. Şamil Çavuş ve beraberindeki askerler şehrin her yerini arasa da bir iz bulamazlar. Ta ki, Şerif Neccar’ın evine girene kadar. Neccar adamı Mahdum ile bir oyun tezgahlamıştır. Şamil Victoria ile burun buruna gelir ancak son anda kaçan bir kadının olduğu haberi planları değiştirir. Victoria son anda kurtulmuştur.

Üsküplü şehre ulaşmayı başarır. Kaymakamlık binasına ulaştığında ise duygu dolu anlar yaşar. Uzun süredir esir olan Üsküplü özgürce dalgalanan Türk bayrağını gördüğünde hürriyetin değerini anlar. Şifreli mesajın ulaşmasıyla Üsküplü Ali’nin kurtulup geldiğini anlayan Şefik büyük bir mutluluk yaşar. İki eski dost yeniden bir aradadır. Ancak asıl mücadele şimdi başlamıştır. Üsküplü kurtulmuştur. Ya diğerleri? Esir Türk askerlerinin fazla vakti kalmamıştır.

Cox yolda yaralı halde bulduğu Robert ve İngiliz askerlerini karargâha getirmiştir. Ancak aklında tek bir soru vardır. Bunu kim yaptı? Boğazı kesik olan Robert güçlükle tarif ederek Üsküplü’nün yaptığını ifşa eder. Cox ise büyük bir şok yaşamıştır. Bir eli sakat bir asker tüm bunları nasıl yapabilir? Cox’un bulmacayı çözmek için fazla vakti yoktur. Ve sonunda anlamıştır. Üsküplü kolu özürlü bir asker değil, esirlerin arasına sızmış bir Teşkilat-ı Mahsusa casusudur. Ve planı esirleri kaçırmaktır.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 11. BÖLÜM FRAGMANI: Mehmetçik Kut'ül Amare 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mehmetçik Kut'ül Amare 11 yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.