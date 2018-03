Mehmetçik Kut'ül Amare 10. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

TRT 1'de perşembe akşamları yayınlanan ve 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle yapılan bir muharebeyi anlatan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi, son bölümüyle yine reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başardı. Herkes şimdiden 5 Nisan'da ekrana gelecek Mehmetçik Kutül Amare dizisinin 10. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Taşlar yerine oturmaya başlamıştır. Teşkilat-ı Mahsusa üyesi Hintli doktorun mesajını çözen Üsküplü Mehmet, esirlerin 3 gün sonra Hindistan’a nakledileceğini öğrenmiştir. Ancak tel örgüler arasında eli kolu bağlıdır…

Fırında çalışmaktan sıkılan ve başka bir vazife istemek için karargâha giden Said, Musap ile karşılaşır. Musap Victoria’nın yemeğine ilaç katmak için gelmiştir. Ancak Said ile karşılaşmayı beklemediği için Kumandan Şefik ile görüşeceği yalanını söyler ve mecburen kumandanın odasına girmek zorunda kalır. Said ise Musap’ın gizli vazifeler alıyor olmasını kıskanmış hatta şüphelenmiştir. Karargâhtan çıkan Musap’ı takibe başlar. Gördükleri karşısında şoke olan Said, hain olan Musap’ı yakalamak üzereyken Oswlad ve adamlarının eline esir düşer.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 10. BÖLÜM FRAGMANI: Mehmetçik Kut'ül Amare 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mehmetçik Kut'ül Amare 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.