  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mehmetçik Kut'ül Amare 10. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Mehmetçik Kut'ül Amare 10. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Mehmetçik Kut'ül Amare 10. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 5 Nisan 2018 perşembe günü ekrana gelecek Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin 10. yeni bölümünde neler olacak? Mehmetçik Kut'ül Amare 10. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-03-2018 15:17 - Güncelleme: 29-03-2018 15:17

TRT 1'de perşembe akşamları yayınlanan ve 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle yapılan bir muharebeyi anlatan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi, son bölümüyle yine reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başardı. Herkes şimdiden 5 Nisan'da ekrana gelecek Mehmetçik Kutül Amare dizisinin 10. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Taşlar yerine oturmaya başlamıştır. Teşkilat-ı Mahsusa üyesi Hintli doktorun mesajını çözen Üsküplü Mehmet, esirlerin 3 gün sonra Hindistan’a nakledileceğini öğrenmiştir. Ancak tel örgüler arasında eli kolu bağlıdır…

Fırında çalışmaktan sıkılan ve başka bir vazife istemek için karargâha giden Said, Musap ile karşılaşır. Musap Victoria’nın yemeğine ilaç katmak için gelmiştir. Ancak Said ile karşılaşmayı beklemediği için Kumandan Şefik ile görüşeceği yalanını söyler ve mecburen kumandanın odasına girmek zorunda kalır. Said ise Musap’ın gizli vazifeler alıyor olmasını kıskanmış hatta şüphelenmiştir. Karargâhtan çıkan Musap’ı takibe başlar. Gördükleri karşısında şoke olan Said, hain olan Musap’ı yakalamak üzereyken Oswlad ve adamlarının eline esir düşer. 

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 10. BÖLÜM FRAGMANI: Mehmetçik Kut'ül Amare 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mehmetçik Kut'ül Amare 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mehmetçik Kut'ül Amare 10. bölüm fragmanı nefesler tutulacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro