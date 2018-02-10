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Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okundu

Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okundu

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve gaziler olanlar İstanbullu hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, Mehmetçik'in harekattan zaferle çıkması için dua edildi.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 23:05 - Güncelleme: 10-02-2018 23:05

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Suriye sınırındaki Kilis'e gelen İstanbul Din Görevlileri Derneği üyeleri, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kilis Müftülüğünce Faruk Kayabaş Camisi'nde yatsı namazı öncesi gerçekleşen programda, İstanbul'dan gelen 40 hafız, Kur'an-ı Kerim'den bazı sureleri okundu.

Kaside ve ilahilerin de seslendirildiği etkinlikte, daha sonra İstanbul Din Görevlileri Derneği Başkanı Metin Kaçar tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve gazi olanlar için dua edildi.

Kaçar, burada yaptığı konuşmada, Afrin'deki Mehmetçik için dua ettiklerini, 101 hatimi şehitlerin ruhlarına hediye ettiklerini söyledi.

Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe ise programın ardından AA muhabirine, söz konusu grubun Hatay'ın ardından kenti ziyaret ettiklerini söyledi. Karatepe, "Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Seçkin hafızlarımız Kur'an-ı Kerim ziyafeti verdi. Beraberinde o milli ruhumuzu yükseltecek, şehitlerimize rahmet okutacak ilahi ve kasidelerle vatandaşlarımızın yanında olduklarını belirttiler. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Yoğun katılımın olduğu programın ardından cemaate lokum ikram edildi.

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