Mehmetçik Burseya Dağında EYP temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatında önemli bir nokta olan Burseya Dağı önceki gün terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi. Havadan uçaklar ve karadan yapılan tanklarla yapılan top atışlarının ardından yaşanan şiddetli çatışma sonrasında Burseya Dağı ele geçirildi. Birçok beton tünelin bulunduğu Burseya Dağına Türk Bayrağı dikildi.

Mehmetçik bugün ise ele geçirilen dağda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için bölgede bomba uzmanı köpekler ile birlikte tarama başlattı. Teröristlerin özellikle tünellere tuzakladıkları bombaların etkisiz hale getirilmesi ve bölgenin tamamen temizlenmesi hedefleniyor. Dağda patlayıcı temizleme çalışmaları ise sürüyor.

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