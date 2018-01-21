Mehmetçik Afrin'de yalnız değil! Topyekün dua desteği

Mehmetçik Afrin'de yalnız değil! Topyekün dua desteği

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Sivas'taki tüm camilerde sabah namazı sonrası dua edildi. Vatandaşlar, Ulu Cami de Fetih Suresi okuyup dua etti.

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Mehmetçik Afrin'de yalnız değil! Topyekün dua desteği

Cemaat, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından cami imamlarının rehberliğinde ellerini semaya açarak dua etti. Camilerde sabah namazında saf tutan ve Türk askerine dua eden vatandaşlar, harekatın sadece terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için değil, aynı zamanda bölge halkını bu örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatıldığını ifade etti.

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Mehmetçik Afrin'de yalnız değil! Topyekün dua desteği

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde dün akşam yayımlanan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın mesajının da yer aldığı açıklamada, Türkiye genelindeki 90 bin camide söz konusu sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için yatsı ve sabah namazlarında dua edileceği belirtilmişti.

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Mehmetçik Afrin'de yalnız değil! Topyekün dua desteği

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın din görevlilerine gönderdiği mesajda, vatanı ve milletin huzurunu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı kahraman güvenlik güçlerince başlatılan harekatın amacına ulaşması için namaz öncesi veya sonrasında Fetih Suresi'nin okunması, Türk ordusuna ve milletine dua edilmesi istenmişti.

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