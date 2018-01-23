Mehmetçiğe destek için ilmek ilmek örüyorlar

Diyarbakırlı anneler, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekata destek amacıyla askerler için bere ve atkı ördü. AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığınca hazırlanan "Diyarbakırlı Annelerden Sınırdaki Askerlere Sevgi Yolu Projesi" kapsamında annelerin ördüğü bere ve atkılar, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde yürütülen harekata katılan askerlere gönderilecek. Twitter

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AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, sürekli yeni projeler yaptıklarını belirterek terör örgütlerine karşı operasyona katılan askerler için atkı ve bere ördüklerini söyledi. "Askerlerimiz, sınırda gözlerini kırpmadan bizim için şehadeti göze alarak kefenleri koltuklarının altında vatanımızı korumak için operasyondalar. Onlara destek olmamız lazım. Anne sıcaklığını göstermemiz lazım. Biz de onlar için atkı bere örelim dedik. Annelerimizden destek geldi. Herkes 'Seve seve yaparız' dedi." ifadesini kullanan Evsen, bunun üzerine hemen işe koyulduklarını, kendi aralarında topladıkları parayla malzeme aldıklarını kaydetti. Twitter

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Kadınların askerler için atkı ve bere ördüğünü belirten Evsen, bunları askerlere göndereceklerini bildirdi.Evsen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Afrin'de sınırımızı tehdit eden teröristlere karşı operasyon yapılıyor. Asla orada Kürtlere yönelik bir operasyon yapılmıyor. Hiçbir zaman da olmadı. Böyle bir ayrımcılık asla yok. Biz buna dikkat çekmek istedik. Twitter

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