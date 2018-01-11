Mehmet Yüzüak programdan mı kovuldu neden yok?

Seda Sayan uzun zamandır beklediği formata yeniden kavuştu. Ünlüleri ağırlayan ve magazin haberlerini değerlendiren Seda Sayan 3 eleştirmenle yoluna devam ediyordu. O eleştirmenlerden biri de Mehmet Yüzüak'tı. Fakat Mehmet Yüzüak 2 gündür programda yok. Peki nedeni ne?

Mehmet Yüzüak Yeşim Salkım ile polemiğe girmişti. Birbirlerine ağır hakaretlerde bulunan Mehmet Yüzüak ve Yeşim Salkım arasında gerilim devam ediyor. Canlı yayında kendisine soytarı denildiği için deliye dönen Mehmet Yüzüak 2 gündür programa gelmiyor. Mehmet Yüzüak Show Tv'den kovuldu mu?

MEHMET YÜZÜAK KOVULDU MU NEDEN YOK? 2 gündür programda olmaması nedeniyle Mehmet Yüzüak'ın kovulduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Fakat Sinem Yıldız bugün beklenen açıklamayı yaptı. Mehmet Yüzüak'ın olmamasının nedeni ise hasta olması. Üzüntüden stres olan Mehmet Yüzüak 2 gündür programda yer almıyor.

Mehmet Yüzüak kimdir Yeşim Salkım ile neden kavga ediyor?