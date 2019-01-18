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Mehmet Sur aslen nereli Masterchef'in fenomeni kaç yaşında?

Mehmet Sur aslen nereli Masterchef'in fenomeni kaç yaşında?

Masterchef yarışması ile ünlenen ve sempatik tavırları ile kısa sürede sevilen Mehmet Sur kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kim soruları merak konusu oldu. Her şeyim uzmanıyım diyerek eleştrileri kabul etmeyen Mehmet Sur aslen Adanalı ve 39 yaşında. Esas mesleği ise şırdancı

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 15:40 - Güncelleme: 18-01-2019 15:40

Masterchef yarışmasının ardından adından en çok söz ettiren isimlerden biri olan Mehmet Sur'un hayatı, asıl mesleği, eşi ve çocukları merak konusu oldu. Yarışma programındaki sempatik tavırları ve ilginç hareketleri ile kısa sürede sevilen Mehmet Sur aslen Adanlı ve 39 yaşında. Kendisi için her şeyin ustasıyım dese de asıl ustalık alanı şırdan ve kebablar... 

Masterchef yarışması döneminde arkadaşlarının 'tatlı baş belası' olan Mehmet Sur aslen Adanalı ve şırdan ustası. İstanbul'da yaşayan Masterchef Mehmet 39 yaşında. Sevecen tavırları, babacan halleri ile kendini sevdiren yarışmacı Mehmet Sur'u daha yakından tanıyalım...

MASTERCHEF MEHMET KİMDİR: Oldukça sevecen olan Mehmet yapmış olduğu şakalar ve sergilediği komik şakalar ile kendisini ilk bölümlerde tanıtmayı başardı.

Mehmet Sur'un eşi ve çocukları

 MasterChef yarışmacısı Mehmet Sur 39 yaşında. Küçük yaşlardan itibaren mutfak hayatı ile iç içe olan yarışmacı özellikle İstanbul’da yer alan hotel ve restorantlarda komilik yaparak mesleğe başlamış. Et konularında uzman olan yarışmacı ilerleyen zamanlarda mutfak şefliğine kadar kariyerini tamamlamış.

Oldukça başarılı bir işletmesi bulunan yarışmacı Masterchef kırmızı takımda yer alıyor. Maddi sıkıntısı olmayan yarışmacı sadece Türkiye’nin Master Chef’i olmak için yarışmaya katıldı. 

Aynı zamanda instagram fenomeni olan Mehmet şırdan ustası. Şırdancı Mehmet adında instagram hesabı olan Mehmet'in takipçi sayısı her geçen gün artıyor. Kendisini etin uzmanı olarak tanıtan Masterchef Mehmet'in şırdanları yiyenlere damak şöleni yaşatıyor. 

GARİBAN DEĞİL PARALI : Herkesin gariban sandığı Mehmet Sur'un İstanbul Fatih'te büyük bir ocakbaşı restorantı bulunuyor. Yine İstanbul'da bir sakatat dükkanına da sahip olan Mehmet Sur, Masterchef'e katıldıktan sonra iş hayatında atılım da yaptı.

Yarışmayla tanınmanın getirisini kara dönüşteren Mehmut Sur , Adapazarı'nda yeni bir ocakbaşı restorant daha açtı.

MEHMET SUR'UN EŞİ VE ÇOCUKLARI : Evli olan Mehmet Sur ile eşinin 3 çocukları bulunuyor. Mehmet Sur şov dünyasının büyüsünü keşfetmiş bir isim.

Masterchef yarışmasından hemen önce TV8'in bir diğer yemek yarışması Yemekteyiz'e katılan Mehmet Sur, orada da masada yumrukla soğan kırması ile dikkatleri çekmişti.

Mehmet Sur'un katıldığı tek program Yemekteyiz ve Masterchef de değil. TRT'deki Pelin Çift'in programına defalarca çıkan Mehmet Sur, diğer gündüz kuşağı programlarında da sıklıkla boy göstermiş.

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