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Mehmet Şimşek'ten 'Zeytin Dalı' ve AB açıklaması

Mehmet Şimşek'ten 'Zeytin Dalı' ve AB açıklaması

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı'na ekonomiye etkisinin sınırlı olacağını söyledi. Şimşek, 'Türkiye-AB ilişkiler dipten mi döndü?' sorusuna ise 'Döndü' yanıtını verdi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 11:59 - Güncelleme: 24-01-2018 11:59

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 48'inci Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla bulunduğu Davos'ta BloombergHT'nin canlı yayınına katıldı.

Küresel ekonomik krizin ardından bir toparlanma yaşandığına işaret eden Şimşek, diğer boyutlarda ise sancıların, artçı şokların devam ettiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik sorular üzerine, orta vadede iyimser olduğunu, kısa vadede ise Avrupa'nın rasyonel davranmadığını dile getirdi. 

"AVRUPA ÜLKERLERİ İLE İLİŞKİLERİMİZ İYİLEŞİYOR"

Türkiye'nin bazı ülkelerle olan siyasi gerilimlerinin araya girdiğine değinen Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu konuda birtakım iyileşmeler var. Almanya ile iyi bir diyalog içerisindeyiz. Hollanda ve Avusturya ile de önümüzdeki dönemde umarım pozitif bir trende girer. Çünkü hiç kimseyle bu anlamda sorun yaşamak istemiyoruz. Teröre karşı ilkeli bir tutum sergilemelerini istiyoruz. Bizim açımızdan en büyük konu o. O konuda da birtakım işaretler var. İlkeli bir davranış istiyoruz. Teröre karşı güçlü bir duruş sergilemelerini istiyoruz. Bizim Avrupalı müttefiklerimizle, ticari partnerlerimizle başka türlü bir sorunumuz olmaz. Önümüzdeki dönemde Türkiye, Türkiye'nin terörle mücadelesi daha iyi anlaşılacak." 

"AB İLE İLİŞKİLER DİPTEN DÖNDÜ"

Şimşek, Gümrük Birliği'nin orta vadede genişletilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu kaydetti. Şimşek, "AB ile ilişkiler dipten döndü diyebilir miyiz?" sorusuna, "Döndü" yanıtını verdi.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Mehmet Şimşek, Davos'ta yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın gündeme gelmediğini söyledi.

Dünyanın Suriye'deki gelişmeler ve tehditlerin farkında olduğunu ifade eden Şimşek, "Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında ne gözü var ne de böyle şeylere girmek ister. Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok. Yaptığımız tek şey terör örgütleriyle mücadele." dedi.

Türkiye'nin kendisine yönelik tehditlere karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"EKONOMİYE ETKİSİNİ SINIRLI GÖRÜYORUM"

"Türkiye güçlü ve kararlı şekilde yoluna devam edecek. Ekonomiye etkisini sınırlı görüyorum. Önemli bir operasyon, Türkiye'nin gücünü, kudretini ortaya koyuyor ama mali alanımız da çok güçlü. Geçen sene de terörle mücadelede çok aktiftik. Benzer ölçekte olmasa da faaliyetlerimiz söz konusuydu. Suriye'de 2 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ'tan temizledik ve Türkiye orada aktif. Büyük resmi karşılaştırdığımızda geçen seneye oranla çok daha farklı bir etki olmayacak. Geçen yıl reel ekonomi, büyüme, istihdam güçlüydü. Geçen yıl bütçe hedeflerini tutturduk, hatta hedeflerden çok daha iyi bir noktadayız."

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