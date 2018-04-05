Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündemdeki iki en önemli ve merak edilen soruya cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ekonomiyle ilgili AK Parti içinde eleştirel açıklamalarda bulunan bazı isimlerin olduğunu söylemiş ve karşılıksız kalmaz açıklamasını yağmıştı. Bu kişinin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğu yönünde iddialar vardı. Dün Şimşek'in istifa ettiği ancak Başbakan Yıldırım tarafından engellendiği iddiaları gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'bunlar iddia' diyerek cevap verdi. Kabine değişikliği için ise gündemde yok cevabını verdi.

Kalın, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin bataryalarının temmuzda teslim edileceğini de açıkladı.

"ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ Mİ?" SORUSUNA YANIT

("Mehmet Şimşek istifa etti mi?" sorusuna) Bu bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili.

"HAKAN ATİLLA KARARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ VE REDDEDİYORUZ"

Hakan Atilla davası bir hukuk skandalıdır. Böyle bir başka dava da geçtiğimiz 6-7 yıl içinde hiç olmamıştır. Dava sürecinde neler yaşandığını hepimiz izledik. Bizzat mahkemede kendileri ifade ettiler. Şahit olarak çıkarttıkları kişinin para ile yaşadığını herkes biliyor. Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz.

Eğer uluslararası toplum gerçekten Suriye'de kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi, mültecilerin evine dönmesi ve orada asgari şartlara kavuşmasını istiyorlarsa Türkiye buna olumlu yaklaşır.

  • Güncel 05 Nisan 2018 14:15
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