Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ekonomiyle ilgili AK Parti içinde eleştirel açıklamalarda bulunan bazı isimlerin olduğunu söylemiş ve karşılıksız kalmaz açıklamasını yağmıştı. Bu kişinin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğu yönünde iddialar vardı. Dün Şimşek'in istifa ettiği ancak Başbakan Yıldırım tarafından engellendiği iddiaları gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'bunlar iddia' diyerek cevap verdi. Kabine değişikliği için ise gündemde yok cevabını verdi.

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