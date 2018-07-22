Mehmet Şimşek'e çok konuşulacak IMF teklifi

Şimşek’in Merkez Bankası Murat Çetinkaya ile İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirdiği görüşmelere dair “O toplantılarda Mehmet Şimşek’e ‘IMF’yi (Uluslararası Para Fonu) düşünmelisiniz’ önerisi dile getirildi” iddiasına yer verildi.

Şimşek’in bu öneriyi kesin bir dille reddettiği kaydedildi. Gazete Duvar’ın haberinin konuyla ilgili bölümü şöyle:

"Londra'da yapılan görüşmelerin ardından o toplantılara katılan bazı kaynaklar Reuters’a yaptıkları açıklamalarda Şimşek ve Çetinkaya’nın “uzlaşmacı” bir tutum takındığını, görüşmelerin son derece sakin geçtiğini aktarmış, ikilinin, Erdoğan’ın açıklamalarının “seçim öncesi iç kamuoyuna mesaj” olarak değerlendirilmesi gerektiği bilgisini paylaşmıştı.

ŞİMŞEK'E IMF TEKLİFİ: O toplantılarda Mehmet Şimşek’e “IMF’yi (Uluslararası Para Fonu) düşünmelisiniz” önerisi dile getirildi. Şimşek bu öneriyi “Söz konusu bile olamaz” diyerek tartışmaktan dahi kaçındı. Uluslararası ekonomi kuruluşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk yıllarındaki başarısını 2002’de görevi devraldığında miras kalan IMF programı sayesinde yakaladığını söyleseler de AK Partili siyasetçiler Türkiye’nin 19 yıl aradan sonra IMF’ye olan borcunu sıfırlamış olmakla övünüyorlar. IMF’ye olan borcun son taksidi 61’inci AK Parti Hükümeti döneminde, Mayıs 2013’te ödendi. Ancak bugün ekonominin geleceğiyle ilgili endişelerini dile getiren uzmanlar Türkiye’nin yeniden IMF’nin kapısını çalabileceği görüşünde.”