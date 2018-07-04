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Mehmet Şimşek: 'Orta vadeli planla sorunlar kökten çözülür'

Mehmet Şimşek: 'Orta vadeli planla sorunlar kökten çözülür'

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür" değerlendirmesini yaptı.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 20:43 - Güncelleme: 04-07-2018 00:42

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunların kökten çözülebileceğini belirterek, yeni hükümetin para, maliye, makro-ihtiyati politika setini daha da güçlendirerek ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürmesi, yapısal reformları önceliklendirmesi ve dış kaynağın girişiyle yumuşak inişin mümkün olabileceğini bildirdi.

Bir takipçisinin sorusu üzerine dış kaynakla IMF'yi kastetmediğini vurgulayan Şimşek, 2018 yılında toplam küresel tasarrufların 1,5 trilyon dolar artarak 22 trilyon dolara çıkacağına dikkati çekti.

Şimşek, sermayenin her zaman güvenli liman arayışında olduğuna işaret ederek, küresel dolar likiditesinin azaldığını ancak güçlü hikayesi olan ülkelere kaynak akışının devam ettiğini, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli görünümünün de pozitif olduğunu belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • sdsdsds 04 Temmuz 2018 01:44 hani imf ye borc veriyorduk

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Mehmet Şimşek
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Mehmet Şimşek aslen nereli, İngiliz vatandaşı mı ilk eşi hangi ülkenin vatandaşıydı? Mehmet Şimşek'in ilk evliliği ile ikinci eşi Esra Şimşek ve çocukları hakkında merak edilenleri aktaralım. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet

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