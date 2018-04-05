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Mehmet Şimşek nereli Kürt mü? İlk eşi yabancı ikinci karısı Türk...

Mehmet Şimşek nereli Kürt mü? İlk eşi yabancı ikinci karısı Türk...

Mehmet Şimşek Aslen Batman Gercüş'lü. İngiliz vatandaşı da olan Mehmet Şimşek'in ikinci eşi Esra Şimşek ile 3 çocukları var. Kürt kökenli olan Mehmet Şimşek'in ilk karısının ismi Annalise Granwald. Mehmet Şimşek'in ilk eşi Amerika vatandaşıydı.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 10:22 - Güncelleme: 05-04-2018 10:22

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek kabinenin aslen Kürt kökenli olan isimlerinden biri. Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967 Batman Gercüş'te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Mehmet Şimşek, yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

Mehmet Şimşek 2011 yılı seçimlerinden sonra siyasete atıldı ve Maliye bakanı olarak bir süre görev yaptı. Mehmet Şimşek'in ekonomi ve siyasi kariyerine geçmeden önce özel hayatıyla ilgili merak edilenleri aktaralım.

MEHMET ŞİMŞEK'İN YABANCI EŞİ KİMDİR NERELİ? : Mehmet Şimşek,  20 Ocak 1999'da ABD uyruklu Annalise Granwald'la evlendi. 1971 doğumlu ABD (Wisconsin Eyaleti) uyruklu Annalise Granwald Mehmet Şimşek'le evliliğinin ardından yasal süreleri tamamlayarak Türk vatandaşlığına geçti. Mehmet Şimşek'in bu evliliği Türkiye'ye dönene kadar sürdü. Mehmet Şimşek maliye bakanı olduğu dönemde 2009 yılında karısı Annalise Granwald'den boşandı.

Mehmet Şimşek'in İngiliz vatandaşlığı : 2005'te İngiltere'de Merrill Lynch'te çalıştığı dönemde Mehmet Şimşek ABD vatandaşı olan eşiyle birlikte İngiliz vatandaşlığa başvurdu. Şimşek, İngiltere makamlarına yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasının ardından Türk İçişleri Bakanlığı'na müracaat etti. İçişleri Bakanlığı da, 26 Temmuz 2006'da  'Şimşek'in Türk vatandaşlığının korunarak Birleşik Krallık (İngiltere) vatandaşı olması'na izin verdi. Bakan Şimşek, İngiliz vatandaşlığıyla ilgili sorulara 'Olunmayacak diye bir yasak mı var?' yanıtını vermişti.

MEHMET ŞİMŞEK'İN İKİNCİ EŞİ ESRA ŞİMŞEK : Mehmet Şimşek boşanmanın ardından fazla ara vermeden 2010 yılında ikinci eşi Esra Şimşek ile evlendi. Mehmet Şimşek'in bu evlilikten 3 çocuğu oldu. İkiz kızlarına Azra Esma ile Sare Nur ismini veren çift oğullarına da Mehmet Emre adını koydu.

Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği’nde yaklaşık dört yıl kıdemli ekonomist olarak çalışan Mehmet Şimşek, 1997'de New York'a yerleşti ve uluslararası yatırım bankası UBS'in hisse senedi analiz kısmında araştırmacı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul'a dönen Mehmet Şimşek, Deutsche - Bender Menkul Değerler’de iki yıl çalıştı ve ardından dünyanın önde gelen yatırım bankalarından birisi olan Merrill Lynch’e geçip İngiltere'ye yerleşti.

Mehmet Şimşek'in İngiltere günleri : 2000 yılı ortalarında başlayan Merrill Lynch döneminin ilk günlerinde Mehmet Şimşek'in sorumluluk alanında Türkiye, Yunanistan, Mısır ve İsrail’i içeren Akdeniz bölgesi bulunuyordu. 2001'in ortasından itibaren de sorumluluk alanına Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan Avrupa ülkeleri eklendi. Şimşek 2005 yılı sonunda Merrill Lynch'in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığına getirildi.

Mehmet Şimşek'in bakanlığa giden yolculuğu : Mehmet Şimşek başarılı ekonomi kariyerini siyasete taşıdı. Temmuz 2007 Seçimleri'nde Ak Parti Gaziantep miletvekili, Haziran 2011 Seçimleri'nde Ak Parti Batman miletvekili , Haziran 2015 Seçimleri'nde Ak Parti Gaziantep miletvekili olarak meclise girdi. Maliye bakanlığı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek, 64. Hükümet'te Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 10:39 Kürt ya da Türk... Bu ülkenin çocuğu... Ve de çok değerli bir insan...

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