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Mehmet Şimşek istifa mı etti? Kulisleri sallayan iddia

Mehmet Şimşek istifa mı etti? Kulisleri sallayan iddia

Mehmet Şimşek istifa mı etti sorusu kulislerde konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetimine ilişkin eleştirilerinin hedefindeki isim olduğu iddia edilen Mehmet Şimşek'in istifasını Başbakan Yıldırım'a ilettiği konuşuluyor.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 08:27 - Güncelleme: 05-04-2018 08:27

Mehmet Şimşek istifa mı etti herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasını Başbakana ilettiği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA MI ETTİ?
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan imzalı kulis haber gündeme bomba gibi düştü. Partinin son MYK toplantısında Erdoğan'ın ekonomi yönetimini eleştirdiği iddia edilirken, hedefteki ismin Şimşek olduğu belirtiliyor.

YILDIRIM İSTİFA GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ İDDİASI: Yıldırım’ın devreye girerek bu girişimi önlediği, konunun Cumhurbaşkanına da iletildiği öne sürüldü. Şimşek’in de son üç günden beri kamuya açık programlar yapmayarak, sessiz kalmasının eleştirilerden kaynaklandığı dile getirildi. MYK’da yapılan bu değerlendirmelerin ardından, ilgili bakanlara, faizlerin aşağı çekilmesiyle ilgili çalışma yapmaları talimatı verildiği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • bozuk ekonomi 05 Nisan 2018 09:53 istifa ettiyse etti niye engelleniyor?

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KİMDİR ?
Mehmet Şimşek
MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

65. hükümette ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967 Batman Gercüş doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünü bitiren Şimşek sonrasında yü

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