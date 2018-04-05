Mehmet Şimşek istifa mı etti? Kulisleri sallayan iddia

Mehmet Şimşek istifa mı etti herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasını Başbakana ilettiği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA MI ETTİ?

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan imzalı kulis haber gündeme bomba gibi düştü. Partinin son MYK toplantısında Erdoğan'ın ekonomi yönetimini eleştirdiği iddia edilirken, hedefteki ismin Şimşek olduğu belirtiliyor.

YILDIRIM İSTİFA GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ İDDİASI: Yıldırım’ın devreye girerek bu girişimi önlediği, konunun Cumhurbaşkanına da iletildiği öne sürüldü. Şimşek’in de son üç günden beri kamuya açık programlar yapmayarak, sessiz kalmasının eleştirilerden kaynaklandığı dile getirildi. MYK’da yapılan bu değerlendirmelerin ardından, ilgili bakanlara, faizlerin aşağı çekilmesiyle ilgili çalışma yapmaları talimatı verildiği öğrenildi.

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