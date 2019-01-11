Mehmet Selim İmamoğlu'ndan babası Ekrem İmamoğlu'na: Bu yüzden benim liderimsin!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu babası hakkındaki 'görüşme' eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Selim İmamoğlu, “İşte sen bu yüzden benim liderimsin baba” mesajını paylaştı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu babası hakkındaki 'görüşme' eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Selim İmamoğlu, “İşte sen bu yüzden benim liderimsin baba” mesajını paylaştı Twitter

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Görüşme sonrasında Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbullu olduğunu ifade ederek, "Açıkçası oyunu da istedim. O da gülümsedi" açıklamasında bulunmuştu. Twitter

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İŞTE BU YÜZDEN BENİM LİDERİMSİN BABA: Ekrem İmamoğlu’na Erdoğan’la görüşmesi nedeniyle eleştiriler de yöneltilmişti. Eleştirilere yanıt Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’ndan “İşte sen bu yüzden benim liderimsin baba” mesajıyla geldi. Twitter

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