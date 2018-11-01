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Mehmet Özhaseki'den ittifak açıklaması! Keşke 1 yıl önce...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki katıldığı canlı yayın programında MHP'yle ittifak konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Özhaseki; "İttifak için yasal zemin oluşturulamadı. Keşke 1 yıl önce bu iş konuşulsaydı ve gerekli çalışmalar yapılabilseydi. İçimizde bu durumun hüznü var'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 11:41 - Güncelleme: 01-11-2018 11:41

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk'e konuk oldu.

Mehmet Özhaseki 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı yaptıkları MHP'yle yerel seçimde ittifak yapılmama nedenini açıkladı. Özhaseki yasal boşluğa dikkat çekerek ''Keşke 1 yıl önce bu iş konuşulsaydı ve gerekli çalışmalar yapılabilseydi. İçimizde bu durumun hüznü var'' dedi. Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

MHP ile yaptığımız görüşmeler çok net. En büyük sıkıntımız yasal altyapının olmamasıydı. Bunlar yapılmadığı için boşlukta kaldı. Formül bulamadık. Formül bulunursa konuşulur. İpler kopmuş değil.

İÇİMİZDE BUNUN HÜZNÜ VAR: İttifak için yasal zemin oluşturulamadı. Keşke 1 yıl önce bu iş konuşulsaydı ve gerekli çalışmalar yapılabilseydi. İçimizde bu durumun hüznü var. Yerel seçimde ittifak olmasa da ipler tamamen kopmuş değil.

ANKET ÇALIŞMALARI: Hangi büyükşehirde hangi adayın ne kadar oy alacağına ilişkin anket çalışmaları sürekli yapılıyor. Fakat bu anket sonuçları arkadaşlarımız arasında beklenti veya kırgınlığa neden olabileceği için paylaşılmıyor. Teşkilatlarımız da sürekli vatandaşla görüşerek adaylık konusunda çalışmalar yapılıyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ALFA 01 Kasım 2018 12:40 kolayı var sn özhaseki ! mhp akp ye iltihak edecek .olup bitecek .

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