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Mehmet Özhaseki'den bomba kaset iddiası

Mehmet Özhaseki'den bomba kaset iddiası

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki, muhalefetin açığını bulmak için Kayseri'ye kadar ekip gönderdiklerini söylerek, "Hatta ABD'yi arayıp elinizde kasetler var mı dediklerini biliyorum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 15:09 - Güncelleme: 16-01-2019 15:09

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'nde  gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

MANSUR YAVAŞ'A ANKET YANITI
AK Parti genel merkezinde projelerini ve Ankara'ya şehircilik anlamında sağlayacağı katkıları anlatan Özhaseki, aynı zamanda çok çarpıcı bir iddia da ortaya attı. CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın anketlerde Özhaseki'nin önünde çıktığına ilişkin dolaşan iddialara yanıt veren Özhaseki, "Hala eski model işlerle uğraşmaya devam ediyorlar. Algı yönetimi yapıyorlar. Arkadaşlarla bunlara gülüp geçiyoruz. AK Parti ve MHP'nin son seçimde aldığı oy belli. Biz öndeyiz. Kayseri'ye kadar ekip gönderdiler açığımı bulmak için. Hatta ABD'yi arayıp elinizde kasetler var mı dediklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

1 MİLYARLIK STADYUM
Ankaragücü'nün ikinci yarıdan itibaren maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynamasını sağlayacaklarını belirten Özhaseki, yıkılan stadyumun yerine Türkiye'nin en güzel stadyumunu yapacaklarını söyledi. 1 milyar bütçeli 19 Mayıs Spor Kompleksi'nin 55 bin kapasiteli stadyumu da içerdiğini belirten Özhaseki, Kızılay'dan, Esenboğa Havaalanı'na kesintisiz hat ve diğer raylı sistem projelerinin de 15 milyar TL bütçeli olduğunu ifade etti.

"Kaynağı nereden bulacaksınız?" sorusuna ise Kayseri'de yaptıklarını anlatarak yanıt verdi: "Ankara'nın bütçesi 2 milyar; sadece stadyum ve metro projelerimiz 16 milyar TL'yi buluyor. Nasıl karşılayacaksınız derseniz; hükümetle olacağız. Belediyenin kendine has gelirleri var. Üçüncüsü kendi kaynağınızı kendininiz oluşturmanız lazım. Kayseri'de 33 bin kişilik stadyum için cebimizden bir lira çıkmadı. Belediyeler organizasyon kabiliyeti en yüksek kurumlardır. Para, insan, mekan, kriz, zaman ve algı yönetimini bileceksiniz..."

HEDEF: CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYLARINI ARTIRMAK
31 Mart'taki hedefi sorulunca, "rakip adaydan bir fazla oy almak" diye yanıt veren Özhaseki, akılcı hedefi, "Partimizin ve MHP'nin aldığı oylardan daha fazla almak hedefimiz olmalı" diye açıkladı.

VATANDAŞA DOKUNAN PROJELER
Yerel kalkınma projeleri, fuar alanları, çevreci atık projeleri, kadın istihdamını artıracak projeler, çocuk köyleri, turizm projelerini anlatan Özhaseki, şehir merkezinde ne varsa, ilçelerde onların olacağını söyledi. Su fiyatlarının yüzde 30 oranında indirilmesi konusunda ise Özhaseki, Kızılırmak suyu verilen Ankara'da, Kesikköprü terfi istasyonunun 250-300 milyon lira elektrik gideri olduğunu, Gerede suyu devreye girince indirim konusunda ikinci bir hesap yapacakları müjdesini verdi. Kamu hizmetinin pahalı olmaması prensibinde olduğunu vurgulayan Özhaseki, toplu ulaşımda öğrenci biletinin tam biletin yarısı olması gerektiğini ifade etti. Önümüzdeki dönemin en önemli işlerinden birinin de otoparklar olacağını söyledi.

"CUMHUR İTTİFAKINDA İHTİLAF YOK"
Cumhur İttifakı'nda ihtilaf ettikleri bir konu olmadığını belirten Özhaseki, "At pazarlığı gibi bir yaklaşım içinde hiç olmadık. Belediyeyi kazanmak mı beka mı diye sorarsanız. Beka çok önemli" dedi. Bazı değerlendirmelerinde, "Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yanıt veriyor" diye yorumlar yapıldığını ifade eden Özhaseki, kendi tarzını yansıttığını belirtirken, "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. 60 yaşından sonra mı değişeyim. Melih Bey de kendi döneminde önemli işler yaptı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Geçmişle ve başkalarıyla hiçbir hesabım yok" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • mdogan 16 Ocak 2019 16:02 Aferin biriniz stad yapın, biriniz taksicilere tablet dağıtın. Nasıl olsa para bizden çıkıyor sizin cebinizden değil.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mehmet Özhaseki
MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

1957 yılında Kayseri’de doğan ve üniversite yıllarında Ankara ile tanışan; sonrasında çocuklarını eğitim hayatlarında Ankara’ya emanet eden bir adam. 27 Mart 1994’te başlayan ve günümüze dek 24 senesini v

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