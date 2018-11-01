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Mehmet Özhaseki'den AK Parti Ankara adaylığı açıklaması

Mehmet Özhaseki'den AK Parti Ankara adaylığı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara adaylığına ilişkin "Görev verilirse kaçınmam" dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 10:32 - Güncelleme: 01-11-2018 10:32

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk'e konuk oldu. İsmi Ankara adayları arasında öne çıkan Özhaseki, "göreve hazırım" mesajı verdi. Özhaseki'nin konuşmasından öne çıkan satır başları

CUMHUR İTTİFAKI MÜTHİŞ BİR SİYASAL MUTABAKATTI
Devlet beyin işaret ettiği konu cumhur ittifakının kıymeti. Yüzde yüz katılıyoruz. Son bir kaç yıl içerisinde Türkiye'yi yıkmak isteyen grupların açık faaliyetiyle karşı karşıya kaldık. Bir taraftan belediyeler maarifetiyle çukurlar kazılıyor adına  öz yönetim diyorlar ama gidişat parçalama isteği. Bunlar eli silahlı. Bir taraftan din kisvesi altında neredeyse tüm Türkiye'yi kandıran bir yapı. O da bir ihtilal denemesinde bulunuyor.  Bunlarla Türkiye karşı karşıya kalınca buna sert bir tedbir aldık. O dönemde Milliyetçi Harekat Partisi destek verdi, müthiş bir siyasal mutabakattı.

MHP İLE İPLER KOPMUŞ DEĞİL
MHP ile yaptığımız görüşmeler çok net. En büyük sıkıntımız yasal altyapının olmamasıydı. Bunlar yapılmadığı için boşlukta kaldı. Formül bulamadık. Formül bulunursa konuşulur. İpler kopmuş değil.

MELİH GÖKÇEK
Melih Bey'le görüşüyoruz. 35 yıllık arkadaşlığımız var. Gönlünden ne geçer bilemem. Kendisi 'ben AK Partiliyim beyfendi ne dese onu yaparım gibi görüşü oldu. Biz adaylar bulmaya çalışıyoruz. Ben ne kapı açabilirim ne de kapı kapatabilirim.

Anket sistemi bizde oturmuş vaziyette. Bütün şehirler için yapılıyor. Bir taraftan teşkilatın görüşleri raporlanıyor. Tedbili kıyafetle giden arkadaşlarımız var. Çarşıları geziyorlar, teyzelerle ablalarla sohbet ediyorlar. En azından 400-500 kişiyle görüşerek dönüyorlar.

GÖREV VERİLİRSE KAÇINMAM
Şahsımın da ismi geçiyor. İnsanların siyaset girmesinde hedefi vardır. İdeallari için içinde kaygı taşıdıkları için siyaset yapıyorlar Ben de öyle biriyim. Bulunma sesebibi Allah rızası içindir. Görev verilirse kaçınmam.

VEKİLLERDEN BELEDİYE BAŞKANI DÜŞÜNMÜYORUZ'
Arkadaşlarımız bir adaylık takvimi oluşturdular. Nihai karar yarın MKYK'da verilecek. Cumhurbaşkanımızın da onayıyla bu süreç netleşecek. Çok geciktirmeyi düşünmüyoruz, tahminime göre Aralık ayına kadar bütün adaylarımız belli olacaktır. Biz bütün belediyelerde seçimi alacak gibi hazırlanıp, ona göre çalışmalarımızı devam ettiyoruz. Genel olarak milletvekili arkadaşlarımızı, belediye başkanı adayı olarak düşünmüyoruz.

O BÖLGENİN İNSANINI ADAY GÖSTERECEĞİZ
Silopi'de, İdil'de 15 günde 1 su akıyordu. Yüksekova'ya gittiğimde hayretler içinde kalmıştım. Alt yapı sistemi yoktu. Vatandaşlar yaptığımız çalışmaları görüyor. Artık orada huzur var, güvenlik var. Terörün en şiddetli olduğu yerde bile memur arkadaşlar gönül rahatlığıyla sokakta geziyor. Biz o bölgenin insanlarını, kendi memleketlerinde aday olarak göstereceğiz

SEÇİM SLOGANINDA "GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ" ÖN PLANDA
Yeni bir hazırlık içindeler. Gönül belediyeciliği ön planda. Sloganımız yakında flaş olarak çıkacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 01 Kasım 2018 11:43 yakışır düzgün bir adam oyum özhasekiye olur aday olursa

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