Mehmet Özhaseki mi Mansur Yavaş mı? FOX'daki reyting sonucuna bakın

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken, sonucu en çok merak edilen yarış Ankara'da yaşanıyor. AK Parti, Kayseri'de başarısını kanıtlamış Mehmet Özhaseki'yi aday yaparken, CHP, Melih Gökçek karşısında iki kez havlu atan Mansur Yavaş'ı üçüncü kez deniyor.

Anket sonuçlarına bakılacak olursa Mansur Yavaş şu anda önde gidiyor. Ancak puanlarında artış yerine gerileme var. Bu haberi veren de Melih Gökçek oldu ve şu twiti attı:

-Bu satırları yazarken söylediğimi propaganda kabul edeceksiniz. Serefimle temin ederim ki Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'la ilgili önündeki bir önceki anketle, yeni anket arasında Yavaş'ın 4 puan düştüğü gözüküyor. Hadi Ankara her hafta Özhaseki'ye iki puan ekleyeceğiz

REYTİNGDE KİM BİRİNCİ ÇIKTI?

Mehmet Özhaseki ile Mansur Yavaş arasındaki yarış FOX TV ekranlarına da taşındı. Her iki isim de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk oldu. Pazartesi günü Mehmet Özhaseki, salı günü Mansur Yavaş vardı. Peki reytinglerde hangisi birinci çıktı? Sorunun yanıtı İsmail Küçükkaya'dan gelen paylaşımla ortaya çıktı. Reytinglerde Özhaseki, Yavaş'a bir puan fark attı. İşte İsmail Küçükkaya'nın attığı reyting rakamı:

Ankara karnesi..

Hem Pazartesi Mehmet Özhaseki hem de Salı Mansur Yavaş canlı yayınlarımız çok yüksek izlenme oranları elde etti. Share rakamları ilk yüzde en yüksek rakamlara ulaştı. Sizce neden?