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Mehmet Özhaseki : '31 Mart gecesi şükür secdesi yapacağız'

Mehmet Özhaseki : '31 Mart gecesi şükür secdesi yapacağız'

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP'nin kurucu başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ve 15 Temmuz Şehirler Anıtı'nı ziyaret etti.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 16:25 - Güncelleme: 04-02-2019 16:25

Türkeş'in mezarını ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, hayli iddialı konuştu. Seçim akşamı zafer yaşacaklarını belirten Özhaseki, "O gün şükür secdesi yapacağız, şımarmayacağız, sorumluluğumuzu hissedeceğiz, sonra çıkacağız 'bismillah' diyerek işe başlayacağız, 5 sene boyunca da koşacağız, hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Bu seçimlerin sadece belediye seçimi olma ötesinde anlamlar taşıdığını ifade eden Özhaseki, şunları söyledi: 

-"Bizim seçimlerde izleyeceğimiz yol ve stratejimiz basit ve sade. Aslında herkesin bildiği ama birçok kişinin yapmakta güçlük çekeceği bir iş. Biz bu seçimlerde her zaman olduğu gibi dürüstlüğü benimsedik. Hiç kimseye söz söylemiyoruz, işimize bakıyoruz. Ankaramızı konuşuyoruz. O eski bilinen siyasi söylemler yok. Çatışmacı üsluptan beslenen adamlara da prim vermeyeceğiz. Ara ara tuhaf sesler geliyor, kendi sosyal medyalarında hakaretler geliyor, yalanlar devam edip gidiyor.

-"Gittiğimiz her yerde Cumhur İttifakı'na vurgu yapıyoruz. Niye bir arada olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz, bu işin basit bir al-ver pazarlığı olmadığını defalarca, tekrar ederek anlatmaya çalışıyoruz. Sonra projelerimizi anlatmaya çalışıyoruz, vatandaş bizden neler bekliyorsa doğrularımızı anlatmaya çalışıyoruz.

-Ulaşım projelerini anlatmaya çalışıyoruz. Onları yapacak güç bizde var yalnız. Onları kimse yapamaz bizden başka. Ulaştırma Bakanlığı'yla, Cumhurbaşkanlığı'yla birlikte koordine olarak o devasa projeleri biz gerçekleştireceğiz. Bizim buna gücümüz yeter. Başkalarının gücü yetmez, aklı da ermez, emin olun. 13 millet bahçesini vaat ettik, biz yaparız sadece." 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • eskici 04 Şubat 2019 16:50 neden ankara bir rezaletten kurtuldu diye mi şükür secdesi yapacaksınız.

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