Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir bakın kimin damadı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun karısı kim, kaç çocuğu var soruları yeni kabinede adı geçince merak konusu oldu ve araştırılmaya başladı. Spor Toto Teşkilatının başkanlığını yapan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ne bakanı oldu?

Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir: Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatının başkanlığını yapıyor. Geçmişte başbakanlık müşavirliği yapan Kasapoğlu, aynı zamanda AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın damadı. Mehmet Kasapoğlu daha önce TRT Spor'a konuk olmuş ve açıklamalarda bulunmuştu. İşte Mehmet Kasapoğlu'nun TRT Spor açıklamaları...

Spora verdikleri desteklerde yeni bir anlayış getirmek istediklerini belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, “Biz buna Dönüştürücü Sponsorluk diyoruz. Bu sistemde desteğimizi alan herkes başarı için, centilmenlik için yarışacak” diyerek dikkatleri çekmişti.

Gerçekliği teyit edilemeyen söz konusu listede 4 milletvekili bulunuyor. Bu isimler Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak ve Abdülhamit Gül oldu. Söz konusu hesabın iddiasına göre bu milletvekilleri istifa ederek kabinede yer alacaklar diğer isimler ise meclis dışında olacak.

Sosyal medyada yayılan listede şu isimler bulunuyor:

Mustafa Varank Sanayi Bakanı

Berat Albayrak Ekonominin başına geçti

Murat Kurum - Çevre ve Şehircilik Bakanı (Emlak Konut Müdürüydü)

Süleyman Soylu - İçişleri Bakanı

Abdülhamit Gül - Adalet Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu - Dışişleri Bakanı

Ziya Selçuk- Milli Eğitim Bakanı (Maya Okulları'nın sahibi)

Hulusi Akar - Genelkurmay Başkanı Hulisi Milli Savunma Bakanı

Fettah Tamince - Kültür ve Turizm Bakanı

Cahit Turan - Ulaştırma Bakanı

Fatih Dönmez - Enerji Bakanı

Fahrettin Koca - Sağlık Bakanı (Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi'nin sahibi)

Bekir Pakdemirli - Tarım ve Orman Bakanı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Spor bakanı (Spor Toto'nun başındaydı.)