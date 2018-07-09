Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir bakın kimin damadı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun karısı kim, kaç çocuğu var soruları yeni kabinede adı geçince merak konusu oldu ve araştırılmaya başladı. Spor Toto Teşkilatının başkanlığını yapan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ne bakanı oldu?
Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir: Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatının başkanlığını yapıyor. Geçmişte başbakanlık müşavirliği yapan Kasapoğlu, aynı zamanda AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın damadı. Mehmet Kasapoğlu daha önce TRT Spor'a konuk olmuş ve açıklamalarda bulunmuştu. İşte Mehmet Kasapoğlu'nun TRT Spor açıklamaları...
Spora verdikleri desteklerde yeni bir anlayış getirmek istediklerini belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, “Biz buna Dönüştürücü Sponsorluk diyoruz. Bu sistemde desteğimizi alan herkes başarı için, centilmenlik için yarışacak” diyerek dikkatleri çekmişti.
Gerçekliği teyit edilemeyen söz konusu listede 4 milletvekili bulunuyor. Bu isimler Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak ve Abdülhamit Gül oldu. Söz konusu hesabın iddiasına göre bu milletvekilleri istifa ederek kabinede yer alacaklar diğer isimler ise meclis dışında olacak.
Sosyal medyada yayılan listede şu isimler bulunuyor:
Mustafa Varank Sanayi Bakanı
Berat Albayrak Ekonominin başına geçti
Murat Kurum - Çevre ve Şehircilik Bakanı (Emlak Konut Müdürüydü)
Süleyman Soylu - İçişleri Bakanı
Abdülhamit Gül - Adalet Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu - Dışişleri Bakanı
Ziya Selçuk- Milli Eğitim Bakanı (Maya Okulları'nın sahibi)
Hulusi Akar - Genelkurmay Başkanı Hulisi Milli Savunma Bakanı
Fettah Tamince - Kültür ve Turizm Bakanı
Cahit Turan - Ulaştırma Bakanı
Fatih Dönmez - Enerji Bakanı
Fahrettin Koca - Sağlık Bakanı (Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi'nin sahibi)
Bekir Pakdemirli - Tarım ve Orman Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Spor bakanı (Spor Toto'nun başındaydı.)
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