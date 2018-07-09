Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir aslen nereli

Mehmet Muharreem Kasapoğlu'nun yeni kabinede Spor Bakanı olacağı kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor. Yeni kabinede 16 bakanın kim olacağı vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Kasapoğulu'nun yaşamı merak ediliyor. Mehmet Kasapoğlu kimdir? Mehmet Kasapoğlu kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Mehmet Kasapoğlu'nun yeni Spor Bakanı olacağı kulislerde geçen iddialar arasında yer alıyor.

Bugün yeni kabinenin 21.30'da açıklanması bekleniyor. Kabinede yer alacak isimlerin kimler olacağı ise merak konusu.