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Mehmet Müezzinoğlu kimdir aslen nereli eşi kim kızları

Mehmet Müezzinoğlu kimdir aslen nereli eşi kim kızları

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kimdir, son günlerin en çok merak edilen konularından. 65. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Müezzinoğlu'nun biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 14:50 - Güncelleme: 09-07-2018 15:05

Mehmet Müezzinoğlu, 9 Ocak 1955’te Batı Trakya Gümülcine’de doğdu. Baba adı Ali, anne adı Fatma'dır. Çocukluk ve gençlik yıllarını Rumeli’de geçiren Müezzinoğlu, 1970 yılında İstanbul’a geldi. Lise tahsilini İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.1982 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Batı Trakya’ya döndü. Genç bir doktor olarak ideallerini gerçekleştirmenin ancak ata vatanında mümkün olduğunu düşündüğünden 1983 yılında Meriç Nehri’ni aşarak Türkiye’ye iltica etti. 

1983-1986 yılları arasında İstanbul Haseki Hastanesi’nde İç Hastalıkları ihtisasını tamamladı. 1986 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. 1992 yılında Refah Partisi’nde aktif siyasete katıldı. AK Parti’nin kuruluş çalışmalarında bulundu ve İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2002 – 2007 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptı.  2007 Genel Seçimlerinde İstanbul, 2011 Genel Seçimlerinde Edirne ilimizden milletvekili seçilen Müezzinoğlu, 61. Hükümette Sağlık Bakanlığı görevine getirildi. 

22 Mayıs 2016 tarihinde devraldığı AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler’den sorumlu Genel Başkanlığı Yardımcılığı görevinin ardından 01 Eylül 2016 tarihinde 65. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirildi. Avcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Batı Trakya Eğitim Kültür Vakfı ve Balkan Medeniyeti Derneğinin Kurucu Üyesi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinin Üyesidir. Orta düzeyde Yunanca, İngilizce ve Arapça biliyor.

Avcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Batı Trakya Eğitim Kültür Vakfı ve Balkan Medeniyeti Derneğinin Kurucu Üyesi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinin Üyesidir.

MEHMET MÜEZZİNOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR? Evli ve 2 çocuk babasıdır. Mehmet Müezzinoğlu'nun eşi Faize Müezzinoğlu'dur. 

Mehmet Müezzinoğlu'nun kızları, Ferdide Müezzinoğlu ve Nesrin Müezzinoğlu'dur. 


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Mehmet Müezzinoğlu
MEHMET MÜEZZİNOĞLU KİMDİR?

64. hükümette Sağlık Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu kimdir ve aslen nerelidir? İşte Mehmet Müezzinoğlu'nun özgeçmişi; Mehmet Müezzinoğlu İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun. Gümülcine'de

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