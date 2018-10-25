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Mehmet Metiner ile Bülent Arınç'ın oğlu havaalanında kavga etti

Mehmet Metiner ile Bülent Arınç'ın oğlu havaalanında kavga etti

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner ile Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti Milletvekili Ahmet Bülent Arınç, Esenboğa Havalimanı VIP salonunda kavga etti. Kavgayı Metiner sosyal medya hesabından duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 12:37 - Güncelleme: 25-10-2018 12:50

ANKARA Esenboğa Havalimanı'nın VIP salonunda eski AK Parti Milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç kavga etti. Metiner, Bülent Arınç'ı "Reis’in hatırına sana katlanıyoruz. Yoksa defterini dürmesini biliriz" diye tehdit etmişti.. 

VIP salonundaki kavgayı Mehmet Metiner soylam medya hesabı üzerinden duyurdu. Metiner, Mücahit Arınç'ın herkesin içinde kendisine  terbiyesizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak istediğini yazdı. İşte Mehmet Metiner'in o paylaşımı...

METİNER ARINÇ'I TEHDİT ETMİŞTİ.. Mehmet Metiner, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik tehditte bulunmuş, "Reis’in hatırına sana katlanıyoruz. Yoksa defterini dürmesini biliriz. Bence Reis’in müsamahasını da, şansını da fazla zorlama" demişti.

Metiner'den Bülent Arınç'a: Reis'in hatırına sana katlanıyoruz yoksa...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 14:22 Yiyin birbirinizi.. milletin iflahini söktünüz

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