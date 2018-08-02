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Mehmet Keskinoğlu'dan Erdoğan'a yardım notu!..

Mehmet Keskinoğlu'dan Erdoğan'a yardım notu!..

Keskinoğlu Tavukçuluk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Keskinoğlu, 28 Mayıs'ta Akhisar'da düzenlediği miting öncesi Erdoğan'a bir not iletmişti. Keskinoğlu yaptığı açıklamada şirketin ne kadar zor durumda olduğunu ve yardım beklediğini anlatmak için not ilettiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 12:04 - Güncelleme: 02-08-2018 12:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2018 tarihinde AkhisarStadında düzenlediği miting öncesi stadyum girişinde Keskinoğlu Tavukçuluk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Keskinoğlu korumaların arasından sıyrılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir not iletmişti. Keskinoğlu yaptığı açıklamada şirketin ne kadar zor durumda olduğunu ve Erdoğan'dan yardım beklediğini anlatmak için not ilettiğini söyledi. Keskinoğlu şu an konkordato sürecinde.

ŞİRKETE 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dev markalarından Keskinoğlu Tavukçuluk, nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas erteleme yerine getirilen konkordato başvurusu yapmıştı. Şirkete mahkeme tarafından üç aylık geçici mühlet verildi.

Aksihar'daki fabrikasında açıklamalarda bulunan Keskinoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Keskinoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Akhisar mitinginde korumalardan sıyrılarak bir kağıt verdiğini belirtti.

YARDIM BEKLEDİĞİNİ YAZMIŞ

Başkan Mehmet Keskinoğlu kağıdın içeresinde şirketin şu anki durumunu anlatan bir yazı olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım beklediğini söyledi. 28 Mayıs tarihinde verdiği kağıt sonrasında şirket 12 Haziran'da konkordato başvuru yaptığını duyurdu.

Şirketin şuan ki durumunu da kısaca özetleyen Mehmet Keskinoğlu ve Fevzi Keskinoğlu kardeşler üretimin devam ettiğini ancak yüzde yüzyirmibeş oranında azaldığını söyledi. Keskinoğlu, "Eskiden günlük kesimimiz 300 bin tavuktu. Ancak şuan 75 bine düştü." ifadelerini kullandı. (Derin Gökçe/Sözcü)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 12:37 ŞİMDİ KORKMUŞLAR!.... NEDEN?........SARAY NMASRAFLARI KISILSIN!............... HALKIN KARNI DOYSUN!......

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