Mehmet Görmez'in ifşası Mustafa Özcan detayı bomba!

Habertürk TV'de  Didem Arslan'ın moderatörlüğünde gazeteciler Nihal Bengisu Karaca, Ferhat Ünlü ve Nedim Şener'in sorularını yanıtlayan Mehmet Görmez, '56 yıllık hayatım içerisinde bu yapının elebaşı ile hiçbir karede bir buluşmam görüşmem olmamıştır. Hiçbir zaman sıcak bakmamışımdır' dedi.

Fethullah Gülen'in kendisiyle görüşmek için bir çok kez istekte bulunduğu anlatan Mehmet Görmez, Diyanet işleri başkanıyken yaşadığı çarpıcı bir olayı aktardı. FETÖ atamalar konusunda Mehmet Görmez'i dinleyip, alenen makamında tehdit edecek kadar cüretkar olmuş. Bunun için de bizzat örgütün Türkiye'deki bir numarası olan Kaynak Holding'in başındaki Mehmet Öcan yapmış. Olay Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kendisinden iş isteyen Kemalettin Özdemir ile yaptığı görüşmeden 2 saat sonra olmuş.

Büyüğümüz duymuş o atamayı yapmayın :  Görmez olayı şöyle anlattı: -"Mustafa Özcan telefonla beni aradı. 'Sabahleyin görüşmek istiyorum mümkün müdür?' dedi.-'Buyrun gelin' dedim.

-'Büyüğümüz sizin yanlış bir atama yapacağınızı duymuş, lütfen onu yapmayın' dedi. -'Ne ataması?' dedim. -Kemalettin Özdemir olduğunu söyledi.

-'Bu nasıl oluyor, siz beni dinliyor musunuz? Benim 6'da yaptığım görüşmeyi nasıl öğreniyor?' dedim.-'Biz biliriz' dedi. Çıkarken; -'Böyle bir atama olursa cemaatimizi karşınızda görürsünüz' dedi" şeklinde konuştu.

Özel hayatlarını takip edip aramışlar-"Yıl 2011. Bir saat geçmeden özel kalem müdürümüz geldi. 'İstihbarattan acil görüşmek istiyorlar' dedi. Öğleden sonra geldi. Gelen kişi Ramazan Akyürek'in kadrosundan bir kişiydi. Önce kendisi randevu talebinde bulundu veya makamından aradılar. 'Biz emniyet istihbaratta din istismarı masası kurduk. Biriktirdiğimiz bilgileri de 3 ayda bir Diyanet İşleri Başkanlığına arz edeceğiz' dedi. 'Neler var? Bu söylediğiniz kişisel özel hayat ile ilgili' dedim.

Bilgisayardan görüntü izletmeye kalkmışÜçüncüsünü söyledi. 'Bu da oraya girmiyor' dedim. Dördüncü de 'Kemalettin Özdemir' deyince anladım. Din istismarı ayrı bir şey, insanların özel hayatını takip edip bilgi vermek ayrı bir şeydir. Bilgisayarını açıp bazı görüntüler izletmek istediğini söyledi. 'Derhal burayı terk edin' dedim. 'Ben bu bilgileri vermek istiyordum' dedi. Ben o zaman sordum 'Var mı sizde bir Adnan Oktar dosyası?', 'Hayır' dedi. 'Var mı başka dosya' dedim. 'Hayır' dedi. Ben o dönem Başbakanımız olan Sayın Erdoğan ile paylaştım. Bu hadiseden sonra Diyanet'e itibarsızlaşma operasyonu başladı."

  • Güncel 19 Temmuz 2018 10:42
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