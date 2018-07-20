Mehmet Görmez’in adını vermediği cemaat bakın hangisi!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dün Habertürk'te Didem Arslan'ın moderatörlüğünde Nihal Bengisu Karaca, Ferhat Ünlü ve Nedim Şener'in sorularını yanıtladı. Görmez'in, programda tarikat ve cemaatlerle ilgili söyledikleri sözler ise dikkat çekti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dün Habertürk'te Didem Arslan'ın moderatörlüğünde Nihal Bengisu Karaca, Ferhat Ünlü ve Nedim Şener'in sorularını yanıtladı.

Görmez'in, programda tarikat ve cemaatlerle ilgili söyledikleri sözler ise dikkat çekti.

CEMAAT LİDERİNİ BEN ÇAĞIRDIM: Görmez, "Bir cemaat liderini ben çağırdım" diye belirtirken, Gazeteci-Yazar Nedim Şener ise, "Kimler o hocam? Görüştüğünüz cemaat ya da tarikat liderleri kimler acaba" diyerek Görmez'e soru yöneltiyor. Görmez, "Biz aslında daha sonra hepsiyle görüşecektik. Bir spekülasyona yol açmamak için doğrusu" derken, Görmez'in bir isim vermekten kaçındığı görüldü. Görmez'in, Şener'in ısrarlı sorularına rağmen isim açıklamazken, "İzin verin söyleyeyim. Ben söylediğimde siz de anlayacaksınız zaten" sözlerini sarf etmesi ise dikkat çekti.

SİZ İKİ PEYGAMBER YETKİSİNE SAHİP MİSİNİZ: Görmez, programda, "Bir cemaatin başındaki zatı ben davet ettim. Dedim ki, siz iki peygamber yetkisine sahip misiniz? Haşa dedi. Ama bakın sizin bulunduğunuz bir yerde deniyor ki, Hem Hz. Peygamberin, hem de Ahir zamanda gelecek Hz. İsa’nın yetkisi, bizim efendimize verilmiştir deniyor. Ve siz orada bunu dinliyorsunuz. Niye bunu reddetmiyorsunuz? Valla hocam dedi, ben mühendis bir adamım, hocalar öyle dedi, ben de bir şey diyemedim dedi” ifadelerini kullandı.

GÖRMEZ'İN KASTETTİĞİ CEMAAT SÜLEYMANCILAR MI: Görmez’in kastettiği cemaatin, Süleyman Hilmi Tunahan'ın kurucusu olduğu Süleymancılar Cemaati olduğu iddia ediliyor. Bir ses kaydında, Süleymancı vaizin yaptığı bir sohbet dikkat çekiyor. Sohbette Süleymancı vaiz, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun’un 8 Eylül 2016 tarihinde olümünden sonra Süleymancılar Cemaati’nin lideri olan Alihan Kuriş'i peygamber ilan ediyor.

Yani Görmez'in programdaki sözleriyle, aslında Süleymancılar Cemaatini kastettiği söyleniyor.İşte Görmez'in programdaki konuşması ve Görmez'in kastettiği Süleymancılar'ın o sohbeti:

SÜLEYMANCI VAİZİN SOHBETİNDE SAPKIN İFADELER: Süleymancı vaizin yaptığı sohbette şu ifadelere yer veriliyor: "Hazreti üstadımızda enbiya (Kendilerine kitap indirilmemiş peygamberler) tasarrufu vardı, kıymetli kardeşlerim. Hatta ve hatta bir şeyi daha sizlerle paylamakta sakınca görmüyorum. Ahir zamanda İsa Aleyhiselam'ın nuzulünden bahsediliyor Hadis-i Şerif'ler de, zaman zaman bunu ehli olan da konuşuyor olmayan da konuşuyor. Televizyonlarda vesaire bunları da duyuyoruz.

AHİR ZAMANDA HZ İSA NÜZUL EDECEK: Ahir zamanda İsa Aleyhisselam Nüzul edecek, evet büyüklerimizden bir tanesinin de ifadesi de bu yönde idi.İsa Aleyhisselam'in nebilik tasarrufu, nebilik tasarrufu, ahir zamandaki Varis-i Resul'e verilecek, Evliyahullah'tan olan o zat'a verilecek buyurmuşlardı.

SOHBETTE ADI GEÇEN ALİHAN KURİŞ KİMDİR? Sülemnacıların lideri Ahmet Arif Denizolgun'un ablasının oğlu olan Alihan Kuriş, yüksek mimar olarak görev yapıyor aynı zamanda cemaatin kurs ve okullarının mimarı olarak biliniyor. 37 yaşında olan Alihan Kuriş, Ahmet Arif Denizolgun vefatından sonra Süleyman Efendi Grubunun lideri olmuştur. Denizolgun geçen 8 Eylül’de yüksek tansiyona bağlı beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetmişti.

ALİHAN KURİŞ'E İKİ PEYGAMBER GÖREVİ SAPKINLIĞI: Yani arif olan anlar, ben fazla da konuşmak da istemiyorum bu gibi şeyler. Arif olan kardeşlerimiz zaten sizler de anladınız.Şu anda başımızdaki Alihan Bey ağabeyimizin üzerinde; bir Hz. Üstadımızın tasarrufu var, bir de diğer tasarruf var. Kıymetli kardeşlerim, iki tane nebi (Kendisine kitap indirilmemiş peygamber) tasarrufu ile bu hizmetler kıyamet sabahına kadar gidecek."

Alihan Kuriş aslen nereli Süleymancıların lideri kimdir?

Süleymancıların ses kaseti kaydı - Süleymancıların lideri Alihan Kuriş...