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Mehmet Fatih Çıtlak aslen nereli kaç yaşında Erdoğan'ın akrabası çıktı!

Mehmet Fatih Çıtlak aslen nereli kaç yaşında Erdoğan'ın akrabası çıktı!

Son günlerde sosyal medyadaki sevaplar ve günahlar hakkında açıklama yapan ilahiyatçı Fatih Çıtak aslen nereli, kaç yaşında sorular merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eşinin dayısı olan Mehmet Fatih Çıtlak, aslen İstanbullu ve 1967 doğumlu.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 09:45 - Güncelleme: 11-01-2019 09:45

Mehmet Fatih Çıtlak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları araştırılmaya devam ediyor. Son günlerde sosyal medya hakkında yaptığı açıklamalar ile konuşulan Mehmet Fatih Çıtlak aslen İstanbullu ve 1967 doğumlu. 

Mehmet Fatih Çıtlak kimdir: 1967 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Liseyi Fatih İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde Arapça ve İslâmî ilimler eğitimini tamamladı.

Mehmet Fatih Çıtlak, İslâm tarihi ve tasavvuf konularında birçok radyo ve televizyon programı yaptı. Konuşmacı olarak sempozyum, panel ve konferanslara katıldı. Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam eden Mesnevî sohbetleri, Cumhuriyet tarihindeki katılımı en çok ve en uzun süreli kültürel faaliyet olarak kaydedilmiştir.

Kültür Bakanlığı’na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen olarak yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda bulundu.

İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği’nin kurucularındandır. İstanbul Sümbül Efendi’de bulunan İs ve Kültür Derneği’nde Osmanlıca ve hat derslerine iştirak eden Mehmed Fatih Çıtlak, pek çok ilmî çalışmaya katkısının yanında kurucusu olduğu Keşkül dergisinde Mehmed Fatih imzasıyla yazmaktadır.

yerli ve yabancı, sesli, görüntülü pek çok yapımda müzik yönetmenliği, sanat danışmanlığı ve metin yazarlığı vazifelerini icra etti, bu çalışmalarından dolayı birçok ödüle layık görülen Mehmed Fatih Çıtlak halen beğeniyle takip edilen radyo ve televizyon programlarını sürdürmektedir.

Mehmet Fatih Çıtlak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın oğlu Bilal Erdoğan‘ın eşi Reyyan Uzuner’in dayısıdır.

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