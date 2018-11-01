Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin hoca arayışı için olay sözler!

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, teknik direktörlük görevinden apar topar kovulan Phillip Cocu'nun ardından arayışa geçen Fenerbahçe hakkında konuştu. Demirkol'un sözleri her zamanki gibi çok tartışılacağa benziyor.

Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin hoca arayışı için olay sözler!

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında bulunmasını tespitlerle açıklayan Demirkol, "Benim burada olmamasını istediğim ve bunu da sürekli olarak söylüyorum zaman zaman, bu yapay kıtlık denen şeyi oluşturmamak lazım. Yani üç kişinin üzerine dönüyor ya her şey, dünyada başka teknik direktör yokmuş, dünyada başka santrfor yokmuş, dünyada başka kaleci yokmuş gibi...

19
Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin hoca arayışı için olay sözler!

KAPALI DEVRE SİSTEM DÖNÜYOR Bütün takımlar aynı adamların üzerinde konuşulup duruyor. Bu doğru değil. Kapalı devre bir sistem dönüyor. Aynı hocalar, aynı teknik direktörler, aynı oyuncular dönüp duruyorlar. Bu birilerinin işine yarıyor, birilerinin yaramıyor. Dolayısıyla dışardan yabancı dediğin zamanda yine bir yeri daraltman lazım. 3 tane teknik direktör arasında döndürmen lazım ki, orada bir fiyat yükselsin.

29
Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin hoca arayışı için olay sözler!

JARDİM KONUSUNDA İTİRAZIM OLMAZ Jardim üzerinden gidecek olursak çok başarılı bir dönem geçirdi Monaco'da. Hızlı hızlı takımı toparlayabilen bilen pratik bir teknik direktör. Bu konuda bir itirazım olmaz. Ama şu gün itibariyle Türkiye'yi bilecek, Türkiye'yi tanıyacak tuzağı var ya, 3 tane isim geliyor akla.

39
Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin hoca arayışı için olay sözler!

Aynı tuzağa girmiş oluyorsunuz yine. Türkiye'nin neyini tanıyacak? Türkiye'de Türk teknik direktörler başarılı oluyora geliyoruz bu sefer. Ne yapıyorlar da başarılı oluyorlar? Peki Avrupa şampiyonu olan kaç tane var? Final oynayan kaç tane var? Yarı final oynayan kaç tane var? 1,2,3.. Mustafa hoca, Aykut hoca, Fatih hoca...

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro