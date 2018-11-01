Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin hoca arayışı için olay sözler!

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, teknik direktörlük görevinden apar topar kovulan Phillip Cocu'nun ardından arayışa geçen Fenerbahçe hakkında konuştu. Demirkol'un sözleri her zamanki gibi çok tartışılacağa benziyor.

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında bulunmasını tespitlerle açıklayan Demirkol, "Benim burada olmamasını istediğim ve bunu da sürekli olarak söylüyorum zaman zaman, bu yapay kıtlık denen şeyi oluşturmamak lazım. Yani üç kişinin üzerine dönüyor ya her şey, dünyada başka teknik direktör yokmuş, dünyada başka santrfor yokmuş, dünyada başka kaleci yokmuş gibi... Twitter

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KAPALI DEVRE SİSTEM DÖNÜYOR Bütün takımlar aynı adamların üzerinde konuşulup duruyor. Bu doğru değil. Kapalı devre bir sistem dönüyor. Aynı hocalar, aynı teknik direktörler, aynı oyuncular dönüp duruyorlar. Bu birilerinin işine yarıyor, birilerinin yaramıyor. Dolayısıyla dışardan yabancı dediğin zamanda yine bir yeri daraltman lazım. 3 tane teknik direktör arasında döndürmen lazım ki, orada bir fiyat yükselsin. Twitter

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JARDİM KONUSUNDA İTİRAZIM OLMAZ Jardim üzerinden gidecek olursak çok başarılı bir dönem geçirdi Monaco'da. Hızlı hızlı takımı toparlayabilen bilen pratik bir teknik direktör. Bu konuda bir itirazım olmaz. Ama şu gün itibariyle Türkiye'yi bilecek, Türkiye'yi tanıyacak tuzağı var ya, 3 tane isim geliyor akla. Twitter

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