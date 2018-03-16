Mehmet Aydın'ın kopyası gibi bu benzerlik başını yaktı!

EDİRNE'de yaşayan Recep Dural (26), kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişi dolandırıp yurt dışına kaçtığı sanılan CEO Mehmet Aydın'a benzerliğinin başına dert olduğunu ifade ederek, "Her gittiğim yerde Mehmet Aydın sanıyorlar, bundan çok rahatsızlık duyuyorum" dedi.