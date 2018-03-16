Mehmet Aydın'ın kopyası gibi bu benzerlik başını yaktı!

Türkiye günlerdir Mehmet Aydın'ı konuşuyor. Kurduğu Çiftlik Bank adlı oyunla binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, paralarla beraber Uruguay'a kaçtı. Ardından neler neler çıktı. Türkiye'nin konuştuğu Mehmet Aydın hala birilerinin başını yakmaya devam ediyor.
Mehmet Aydın, kurduğu sanal oyun sitesiyle binlerce kişiden yüksek kar vaadiyle para toplamış, ardından ortadan kaybolmuştu. Şimdi de Mehmet Aydın'a çok benzeyen bir genç hayatının sınavını veriyor.
EDİRNE'de yaşayan Recep Dural (26), kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişi dolandırıp yurt dışına kaçtığı sanılan CEO Mehmet Aydın'a benzerliğinin başına dert olduğunu ifade ederek, "Her gittiğim yerde Mehmet Aydın sanıyorlar, bundan çok rahatsızlık duyuyorum" dedi.
Edirne'deki bölgesel televizyonlarda program yapan Recep Dural, kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla aranan CEO Mehmet Aydın'a benzerliği ile şaşırttı. Günlerdir medyada verilen Çiftlik Bank haberlerinin ardından gittiği her ortamda Mehmet Aydın'a benzetildiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.
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