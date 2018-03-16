Mehmet Aydın'ın kopyası gibi bu benzerlik başını yaktı!

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Çiftlik Bank'ın kurucu Mehmet Aydın'a benzeyen Recep Dural adlı genç hayatının sınavını veriyor. Girdiği her ortamda Mehmet Aydın'a benzetilen Recep Dural, gizlice fotoğraflarının çekildiğini söylüyor.

Mehmet Aydın'ın kopyası gibi bu benzerlik başını yaktı!

Türkiye günlerdir Mehmet Aydın'ı konuşuyor. Kurduğu Çiftlik Bank adlı oyunla binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, paralarla beraber Uruguay'a kaçtı. Ardından neler neler çıktı. Türkiye'nin konuştuğu Mehmet Aydın hala birilerinin başını yakmaya devam ediyor.

111
Mehmet Aydın'ın kopyası gibi bu benzerlik başını yaktı!

Mehmet Aydın, kurduğu sanal oyun sitesiyle binlerce kişiden yüksek kar vaadiyle para toplamış, ardından ortadan kaybolmuştu. Şimdi de Mehmet Aydın'a çok benzeyen bir genç hayatının sınavını veriyor.

211
Mehmet Aydın'ın kopyası gibi bu benzerlik başını yaktı!

EDİRNE'de yaşayan Recep Dural (26), kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişi dolandırıp yurt dışına kaçtığı sanılan CEO Mehmet Aydın'a benzerliğinin başına dert olduğunu ifade ederek, "Her gittiğim yerde Mehmet Aydın sanıyorlar, bundan çok rahatsızlık duyuyorum" dedi.

311
Mehmet Aydın'ın kopyası gibi bu benzerlik başını yaktı!

Edirne'deki bölgesel televizyonlarda program yapan Recep Dural, kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla aranan CEO Mehmet Aydın'a benzerliği ile şaşırttı. Günlerdir medyada verilen Çiftlik Bank haberlerinin ardından gittiği her ortamda Mehmet Aydın'a benzetildiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro