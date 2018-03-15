Mehmet Aydın'ın foyaları çıktı! Çıplak gösteren gözlük satmış

Çifklik Bank sahibi Mehmet Aydın hakkında her gün şaşırtıcı bilgiler gelmeye devam ediyor. 25 yaşındaki Mehmet Aydın, internet üzerinden yüksek kar vaadiyle sanal hayvan satan 'Çiftlik Bank'ı kurmuştu. Aydın, 80 bin kişiden topladığı 511 milyon TL ile sırra kadem bastı. On binlerce insanı mağdur eden Mehmet Aydın'ın yol açtığı felaket aslında göz göre gelmiş. Yakın geçmişi araştırılan Aydın ile ilgili ortaya çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi. Çiftlik Bank ile binlerce insanı dolandıran Mehmet Aydın'ın sosyal medyadaki ismi Eren Çakar olduğu ortaya çıktı.