Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal kimdir? Karısından bomba ifşalar

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın firar etti. Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte yurt dışına kaçtığı öğrenildi. İddiaya dile getiren ise Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal oldu. Mehmet Aydın'ın karısının iddiasına göre Çiftlikbank'ın sahibi Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçtı. Mehmet Aydın'ın kaçmadan önce Ocak 2018'de eşini de boşadığı ortaya çıktı. Ümraniye'deki Çiftlik Bank genel merkezi birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltılırken Mehmet Aydın'ın hesabındaki paralarla sırra kadem bastığı öğrenildi.

MEHMET AYDIN'IN EŞİ BOMBAYI PATLATTI: Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmadan boşadığı karısı Sıla Aydın ortaya çıktı ve konuşmaya başladı. Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın (Soysal) kocasından Ocak 2018'de boşandığını açıkladı. Kendisini de ölümle tehdit ettiklerini söyleyen Sıla Soysal şunları anlattı;

-"Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplantıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. 3 aydır ortada yok. Herkes beni arıyor. Ben 20 yaşındayım hakaretlere uğruyorum."

YURT DIŞINDAKİ ŞİRKETİNE 40 MİLYON AKTARDI

Sıla Aydın yurt dışında da Mehmet Aydın'ın şirketleri olduğunu da iddia etti. Dediğine göre o hesaplara 40 milyon dolar da aktarılmış. Mehmet Aydın'ın genel müdürü olan Niyazi Karakoç'un oğlunun da Çiftlikbank'ın sahibi ile firarda olduğu ve söz konusu yurt dışı şirkette hissesinin olduğu iddia edildi.

MEHMET AYDIN'IN KARISI SILA SOYSAL'IN PARALARI



Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın kayınpederinin eşinin hesabına yolladığı parala el koyduğunu iddia etmişti. Sıla Soysal ise böyle bir şey olmadığını iddia ederken 'Benim babam onu dolandırmış olsa babamın dehşet parası olurdu. Bunu bakanlar ya da devlet tarafındakiler kolaylıkla açıklığa kavuşturabilir. Ben de şikayetçi olacağım. Bu kadar insanın hakkını ödeyemem' dedi.

ÇİFTLİKBANK'IN SAHİBİ MEHMET AYDIN KİMDİR NERELİ?: Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında. Mehmet Aydın aslen Bursalı ve annesiyle babası hala orada yaşıyor. Mehmet Aydın'ın boşadığı söylenen karısı Sıla Aydın da Bursa'da oturuyor.

Asıl işi yazılımcılık olan Mehmet Aydın, arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyle ortaya çıktı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini Bursa-İnegöl’de açtı. Ardından Çiftlik bank ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Mehmet Aydın paralarla kaçtı.

SPK incelemesinde Çiftlik Bank'taki paraların bir kısmının Sıla Aydın'ın hesabına transfer edildiği belirlenmişti. Şahsi hesap hareketlerini inceleyen SPK, Çiflik Bank parasının 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL'nin de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini ortaya çıkarmıştı. SPK'nın raporuna göre, Mehmet Aydın'ın kişisel hesaplarında ise 22.6 milyon TL vardı.

İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇİFTLİKBANK DOLANDICILIĞI : 511 MİLYON TL

SPK'nın hazırladığı rapora göre, Çiftlik Bank, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edilmişti.