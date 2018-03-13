Mehmet Aydın'ın boşadığı eşi Sıla Aydın konuştu

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın ile ilgili de bomba bilgiler ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firar ettiği öğrenildi. İddialara göre, Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın milyonlarca doları beraberinde götürdü. Ümraniye'deki Çiftlik Bank genel merkezi de birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı.

MEHMET AYDIN'IN EŞİ BOMBAYI PATLATTI: Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmadan önce eşi Sıla Aydın'ı boşadığı ortaya çıktı. Eski karısı Sıla Aydın (Soysal) kocasından Ocak 2018'de boşandığını açıkladı. Sıla Aydın eşiyle ilgili ifşalarda da bulundu ve Uruguay'a kaçtığını söyledi. İddiasına göre Mehmet Aydın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firarda. Kendisini de ölümle tehdit ettiklerini söyleyen Sıla Soysal şunları anlattı;

-"Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplantıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. "

  • Güncel 13 Mart 2018 14:16
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • xtr 13 Mart 2018 15:07 Hiç de mağdur bir eş sesi yok ortada! Bu boşanma da kurgulanmış resmen...

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