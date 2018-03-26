Mehmet Aydın Arjantin’den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili detaylar ortaya çıkarken, bir iddia da Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’ndan geldi. Ağaoğlu, Çiftlik Bank’la ilgili bir televizyon yayınında, “Bunlar dolandırıcı” dedikten sonra kendisinin Arjantin’den arandığını ve Mehmet Aydın tarafından, “Bunu yanına bırakmayız, bunun hesabını vereceksin” diye tehdit edildiğini söyledi.

'BUNUN HESABINI VERECEKSİN'

Yenişafak'ta yer alan habere göre, Ağaoğlu, 12 Temmuz 2017’de bir televizyon kanalına canlı yayınla katıldığını ve bu yayında Çiftlik Bank’ın dolandırıcı olduğunu söylediğini ifade ederek, “Bu yayının ardından Arjantin’den Mehmet Aydın olduğunu söyleyen biri beni aradı ve “Bunu yanına bırakmayız, bunun hesabını vereceksin” dedi. Kendisinden korkmadığımı, tehditlere aldırmadığımı söyleyince de “Biz seni ikna ederiz” dedi ve telefonu kapattı” dedi.

'YAPTIĞINIZ ŞİŞ KANUNLARA BAĞLI DEĞİL'

Bu olayın ardından Çiftlik Bank yöneticisi olduğunu söyleyen S.E. adlı şahsın kendisine ulaştığını ve dava açmakla tehdit ettiğini kaydeden Ağaoğlu, “Bu kez hukuki tehdite başladılar. S.E., avukatla birlikte gelip benimle görüşmek istediğini söyledi. Kozyatağı’nda buluşmak üzere sözleştik. Aynı yere ve aynı saatte iki ayrı kişiye de randevu verdim, ne olur ne olmaz diye. Bu konuşmada bana gerçekten çiftlikleri olduğunu, Bursa’da tesisleri olduğunu söylediler ve, 'Oturduğunuz yerden iftira atmayın' dediler. 'Çiftliğinizin olması, dürüst olduğunuz anlamına gelmez. Yaptığınız iş de kanunlara bağlı değil' dedim.'' ifadelerini kullandı.

'TÜRK CENGİNİN ÖNÜNÜ KESİYORSUN, HESABINI VERİRSİN'

Ağaoğlu, sözlerini şöyle devam etti; 'Bizim kökümüz Kıbrıs’ta. Şarküterilerimiz var' dediler. Çiftlik Bank’ın çete başı beni aradı. 'Derhal bu yayını kaldırtırsınız, bunun hesabını verirsin. Türkiye’den çıkan bir cengin önünü kesiyorsun. Ben bunu dünyaya yayacağım. Tarım, gençlik, döviz girdisi' dedi. Yani milletin en hassas olduğu konulardan girdi konuşmasında. Avukatlarına da inanmadığımı söyledim. '30 Eylül’de yeni çiftliğimiz açılıyor, Tarım Bakanı’nı da davet ettik, herkes geliyor' dedi. Beni oraya da davet ettiler. 'Şarküterilerden peynir, süt, bal alabilirsin' dediler"

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