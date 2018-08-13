Mehmet Aslantuğ ekranlara dönüyor

Oyuncu Mehmet Aslantuğ 3 yıllık aranın ardından yeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Son olarak Direniş Karatay filminde rol alan ve üç yıldır ekranlardan uzak olan Mehmet Aslantuğ, yeni sezonda ekranlarda olacak. 2015'te Kördüğüm dizisinde rol alan Mehmet Aslantuğ, Gold Film'le anlaştı.
İstanbul'da çekilecek Kardeş Çocukları isimli dizide başrol oynayacağı bildirildi. Çekimlerine ekim ayı gibi başlanması planlanan Kardeş Çocukları'nda geçmişte iki kız kardeşin arasında kalan bir adamın etkileyici hikayesi ekrana taşınacak.
Dizinin senaryosu Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçmem ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi çok izlenen dizileri kaleme alan Sırma Yanık imzası taşıyor. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Oyuncu Mehmet Aslantuğ 3 yıllık aranın ardından yeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Son olarak Direniş Karatay filminde rol alan ve üç yıldır ekranlardan uzak olan Mehmet Aslantuğ, yeni sezonda ekranlarda olacak. 2015'te Kördüğüm dizisinde rol alan Mehmet Aslantuğ, Gold Film'le anlaştı.
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