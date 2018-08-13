Mehmet Aslantuğ ekranlara dönüyor

Dizinin senaryosu Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçmem ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi çok izlenen dizileri kaleme alan Sırma Yanık imzası taşıyor. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.



