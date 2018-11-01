Mehmet Aslan kimdir aslen nereli Erdoğan'a ne dedi?

Mehmet Aslan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları Mehmet Aslan'ın Erdoğan hakkında attığı twitin tekrar gündem olması sonrasında merak edilidi. Reina saldırısı sonrası olaylı bir twit atan Mehmet Aslan tüm dikkatleri üzerine çekmiş hakaret içeren twiti için tutuksuz yargılanmıştı. Peki bugün hakim karşısına çıkan Mehmet Aslan Erdoğan için ne demişti?

İSTANBUL Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Aslan katıldı. Aslan olay twitin hakaret içermediğini söyleyip kendisinin attığını inkar etti.

Hakimin hakkında Reina saldırısı sonrası atılan tweetler nedeniyle dava açıldığını hatırlatması üzerine sanık Mehmet Aslan, "Bu tweetleri ben atmadım. Savunmam değerlendirilmeden hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet'i atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde orada bulunan şoföre veya asistana telefonumuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ayrıca atılan tweet de eleştireldir. Siyasi kişiler de eleştirilebilir" dedi.

Hakimin, söz konusu paylaşımdaki küfürlü ifadeyi sorması üzerine sanık Aslan, "O laf teröristlere yöneliktir. Zaten çoğul kelime kullanılmıştır" diye cevap verdi. Savunmasının alınmasının ardından duruşma ertelendi. Sanık Mehmet Aslan, ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.

Mehmet Aslan'ın olay twiti şöyleydi:

MEHMET ASLAN KİMDİR: 1983 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Aslan ‘Gazinocular Kralı’ olarak bilinen Fahrettin Aslan’ın oğludur. Çocukluk yıllarını Türkiye’de geçirmiş 10 yaşındayken babasının dünyasından uzak büyümesi için Paris’e gönderildi.

Lise bitene kadar Paris’te kalan Mehmet Aslan, ardından Boston Üniversitesi’nde okumaya başlamıştır. Aslan, 2002 yılında Boston Üniversitesi’nden Yeditepe Üniversitesi’ne geçiş yapmıştı.

SİYASETE GİRİŞ NEDENİ: Mehmet Aslan siyasete giriş sebebini ve ne zaman bırakacağını şu sözlerle özetliyor: "Türk pasaportuyla bir ülkeye girerken ‘Hoş geldiniz’ dendiği, saygı duyulduğu günü gördüğüm zaman ‘Başarılı olmuşum, tamam’ diyeceğim. Bende para var, pul var, tip var ama Türk olduğum için çok ezildim."

EVLENMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ SEVGİLİSİ KİM Mehmet Aslan ciddi ve evlenmeyi düşündüğü sevgilisinin adını sır gibi saklıyor. "Şu anda ciddi bir ilişkim var, ama göstermiyorum" diyen Mehmet Aslan, "Kim olduğunu söylemem. Ben zor bir koca, harika bir baba olurum. 5-6 çocuk yapacağım.

MEHMET ASLAN'IN BABASI FAHRETTİN ASLAN: Mehmet Aslan ünlü bir babanın oğlu. İlkokul mezunu olan babası sıfırdan Gazinocular kralı olarak şöhret yapan Fahrettin Aslan. Babasıyla ilgili ilginç anısını Mehmet Aslan şöyle anlatıyor : "Bir gün Fransa’dayım. Senatoda, senatörlerin olduğu bir yerdeyim. Babamı bekliyorum, staj için oradayım. İçeri girdi, herkes ayağa kalktı. Babamı tanıyan yok bu arada! Ama herkeste ‘biri geldi’ hissi yarattı adam, öyle bir karizması var! O gün babamla acayip gurur duydum! Ben öyle olmak istediğime o gün karar verdim! Düşünsene gece okullarında ilkokulu bitirmiş, tüberkülozdan ciğerinin bir bölümünü kaybetmiş bir çocuk. Ve orada önce İngilizce, sonra Fransızca ‘Oğlumu arıyorum’ dedi. Ben şoka girdim! O ana kadar babamın İngilizce ya da Fransızca bildiğini bilmiyordum"