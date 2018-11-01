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Mehmet Aslan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret mi etti olay twiti

Mehmet Aslan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret mi etti olay twiti

Reina saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan dava açılan oyuncu Mehmet Aslan hakim karşısına çıktı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 14:04 - Güncelleme: 01-11-2018 14:04

İSTANBUL Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Aslan katıldı. Aslan olay twitin hakaret içermediğini söyleyip kendisinin attığını inkar etti.

Hakimin hakkında Reina saldırısı sonrası atılan tweetler nedeniyle dava açıldığını hatırlatması üzerine sanık Mehmet Aslan, "Bu tweetleri ben atmadım. Savunmam değerlendirilmeden hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet'i atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde orada bulunan şoföre veya asistana telefonumuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ayrıca atılan tweet de eleştireldir. Siyasi kişiler de eleştirilebilir" dedi. 

Hakimin, söz konusu paylaşımdaki küfürlü ifadeyi sorması üzerine sanık Aslan, "O laf teröristlere yöneliktir. Zaten çoğul kelime kullanılmıştır" diye cevap verdi. Savunmasının alınmasının ardından duruşma ertelendi. Sanık Mehmet Aslan, ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.

Mehmet Aslan'ın olay twiti şöyleydi:

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • rabia 01 Kasım 2018 14:19 korkusuz korkaklar sizi...hem yazarsınız hemde yalan söylersiniz, telefonun son modeldir şifresini bekçiler nerden bilsinki açıpta erdoğanımıza hakaret etsin...tayyip kadar taş düşsün başınıza.

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