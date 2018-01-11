Mehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye!

Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Alpay ve gazeteci-yazar Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüştü.

OY ÇOKLUĞUYLA TAHLİYE

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı verdi.Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetti.

Turhan Günay, Cumhuriyet gazetesi davasında daha önce tahliye edilmişti.

"CUMHURİYET DAVASI İÇİN DE EMSAL OLABİLİR"

Cumhuriyet gazetesi yargı muhabiri Alican Uludağ, sosyal medya hesabından, kararın Cumhuriyet davasına da emsal olacağını yazdı.

Uludağ şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet davası kapsamında 9 tutuklu kalan gazetemiz Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın başvurusunda hak ihlali olduğuna karar verdi. Altan ve Alpay tahliye edilecek. Cumhuriyet davası için de emsal."