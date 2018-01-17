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Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararıyla ilgili şok gerçek!

Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararıyla ilgili şok gerçek!

Anayasa Mahkemesi FETÖ'den tutuklu Mehmet Altan ve Şahin Alpay için verdiği tahliye kararıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı. Meğer bu tahliyenin perde arkasında çok daha vahim bir gerçek varmış. Süleyman Özışık o skandal gerçeği ifşa etti.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2018 11:17 - Güncelleme: 17-01-2018 11:24

Anayasa Mahkemesi Mehmet Alkan ve Şahin Alpay kararını 'hak ihlali' var gerekçesiyle almıştı. Altan ve Alpay tahliye olmayı beklerken ağır ceza mahkemesi bunu durdurmuştu. 

Yargıdaki bu çelişkili tablonun perde arkasından bomba bir ifşa geldi. Süleyman Özışık tahliyeye zemin hazırlayan raportör ile ilgili skandalı  şu satırlarla aktardı;

(...) Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ve Mehmet Altan ile ilgili karar vermeden önce çok ilginç bir çalışmaya imza atıyor. Belki de bir ilk...
Dava o kadar ehemmiyetle ele alınıyor ki dosyaları incelemek için bir değil, iki raportör görevlendiriliyor. Bir raportör “İhlal var” diye rapor hazırlarken, diğer raportör “İhlal yok” sonucuna ulaşıyor. Mahkeme iki raporu aynı anda değerlendirip nihai kararını açıklıyor. Asıl ilginçlik bundan sonrasında...

İHLAL VAR DİYEN RAPORTÖR BAKIN KİMMİŞ
Mahkeme'nin görevlendirdiği raportörlerden birinin adı Hüseyin Turan. Turan, dosyaları inceledikten sonra, "Hak ihlali var" sonucuna ulaşıyor.
Ancak ortada olan ve kimsenin görmediği, konuşmak istemediği bir dosya daha var. O da raportörün bizzat kendisi hakkında hazırlanan dosya...

Kafanızı daha fazla karıştırmadan kısa şekilde anlatayım en iyisi... Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ davasıyla ilgili görevlendirdiği raportör Hüseyin Turan hakkında çok önceden hazırlanan bir dosya var.
Hem de FETÖ'den!.. "İhraç istemiyle" hazırlanan dosya bundan birkaç ay önce HSK'ya gönderildi ve hâlâ işlem görmeyi bekliyor.
Yani şu rezilliğe bakar mısınız Allah aşkına!

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 17 Ocak 2018 12:43 Esnaf yapılanması memur yapılanması üniversite/dersane yapılanması tamamen deşifre edilmeden mücadele bırakılırsa yazık olur.

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