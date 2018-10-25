Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Beyaz TV' de canlı olarak yayınlanan Söylemezsem Olmaz Programına telefonla bağlanan Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeşim Erbil "Mehmet Ali Erbil sağlığı hıza iyileşmeye,düzelmeye başladı. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor ama dünden beri güzel haberleri alıyoruz. Tedaviye cevap veriyor. Şu anda ilaçlar yapılıyor uyusun ve bu süreci rahat atlatsın diye. Sağlık durumundaki durum böyle güzel devam ederse bir kaç güne belki yoğun bakımdan bile çıkabilir." açıklamalarında bulundu.