Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Ümlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme var. Mehmet Ali Erbil, 19 Ekim'de evinde düşerek yaralanmış, kaburgasının akciğerine battığı tespit edilen Erbil, acile ameliyata alınmıştı. Tedavisi sırasında 16 yıldır mücadele ettiği hastalığı yeniden nükseden ve durumu ağırlaşan Erbil, ikinci kez uyutuldu. Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

YENİDEN UYUTULDU

Abla Erbil şu ifadeleri kullandı: Bu abimlerin sünneti. Solda Mehmet Ali Erbil sağda Mustafa Erbil ben hatırlamıyorum o günü. Hepimiz hastanedeyiz. Stabil kelimesi durumu en doğru anlatan kelime. Yeniden uyutuldu tüm bunlar organ fonksiyonlarını korumak için. Sabah bir hanım geldi dualar okuyarak. Abin bana sahip çıktı korudu hep dedi. Bildiğimiz bilmediğimiz çok fazla dokunmuşluğu var.

''BİZE VE SİZE DÖNECEK''

Hiç birşey uzaktan görüldüğü gibi değil. Zamana ihtiyaç var bu süreçte. Bu sürenin ne kadar olacağını bilemeyiz ama ben inanıyorum bize ve size dönecek. Sezin Erbil bambaşka bir evlat. 16 yıldır atakları yaşadı artık yarı doktor oldu. Yasmin Erbil bu kadar ciddi bir durumu ilk kez yaşıyor. İnşallah güzel haberleri en kısa sürede veririz size.

