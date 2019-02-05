Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında Yasmin Erbil'den yeni açıklama

Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yılbaşından önce normal odaya alındığı ve ailesiyle hasret giderdiği söylenmişti. Beş gün boyunca ailesiyle görüşen ünlü şovmenin durumunun kötüye gitmesiyle yeniden yoğun bakıma alınmıştı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 110 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz yıl ekim ayında evinin banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kırması sonucu tedaviye alınmıştı.
"NAZARA İNANIYORUM": Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yasmin Erbil "Ben konuşmak istemiyorum. Nazara çok inanıyorum
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