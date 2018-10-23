Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin sosyal medyaya salladı! Sevgilisi mi?..

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in "sevdim" notuyla paylaştığı arkası dönük ve üstsüz kadın fotoğrafı sosyal medyayı sallerken, fotoğraftaki kadının kimliği merak konusu oldu...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin sosyal medyaya salladı! Sevgilisi mi?..

Bugün yoğun bakıma kaldırılan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil'in paylaşımı sosyal medyayı salladı. Yasmin'in "sevdim" notuyla yayınladığı arkası dönük fotoğraf üzerine "bu sen misin?" diye soruldu... Yasmin Erbil "Ben değilim" cevabı verince "Fotoğraftaki kadın Yasmin'in sevgilisi mi tartışması başladı... İşte o olay paylaşım...

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin sosyal medyaya salladı! Sevgilisi mi?..

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin sosyal medyaya salladı! Sevgilisi mi?..

Yasmin Erbil'in "sevdim" notuyla yayınladığı bu kare sosyal medyayı salladı.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin sosyal medyaya salladı! Sevgilisi mi?..

Bazı takipçileri fotoğraftaki kişinin Yasmin olup olmadığını sorguladı.

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