Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in "Kaçış sendromu" hastalığını yıllardır takip eden doktoru açıklama yaptı. Dr. Jan Klod Kayuka, Mehmet Ali Erbil'in tedaviye cevap verdiğini belirterek güzel haberi sevenlerine iletti.

YOĞUN BAKIMA DEVAM EDİLECEK

Şovmen Erbil'in doktoru Kayuka ayrıca, "Mehmet Ali Erbil sabaha doğru makineden çıktı. Şimdi görüşme fırsatım oldu, böbrek fonksiyonları gayet iyi görünüyor. Çok kötü olan süreci atlattık ancak tedavisine yine yoğun bakımda devam edilecek." şeklinde konuştu.



