Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil açıklama yaptı

Mehmet Ali Erbil'e ne oldu, hastalığı ne ve son durumu nasıl soruları merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta banyoda düşerek hastaneye kaldırılan başarılı isim Mehmet Ali Erbil hala yoğun bakımda ve durumu kritik. Erbil'in durumuyla ilgili bir açıklamada doktor olan kardeşi Yeşim Elbil' den geldi.

Yeşim Elbil NTV canlı yayında yaptığı açıklamada: "Damarımız da kan dolaşıyor bununda bir kırmızı bir de sarı kısmı var. Abimde nedeni bilinmeyen bir şekilde sarı kısmının derilere kaçması. normal koşulda her ay serumlarını alıyordu. Ama bu travma sonrasında oluştuğu için süreç şimdi daha farklı. Yani bir zaman söylemeyeyiz. Ağrıyı kontrol için ameliyat edilecekti ama vazgeçildi çünkü ağrısı kontrol altına alındı" dedi.